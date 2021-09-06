https://tr.sputniknews.com/20210906/iddia-mit-baskani-hakan-fidan-suriyeli-mevkidasi-memluk-ile-gorusecek-1048655761.html

İddia: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Memlük ile görüşecek

İddia: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Memlük ile görüşecek

Türkiye gazetesinde yer alan haberde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Suriye Ulusal Güvenlik başkanı Ali Memlük arasında bir görüşme... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T14:55+0300

2021-09-06T14:55+0300

2021-09-06T14:55+0300

türkiye

abd

suriye

türkiye

milli istihbarat teşkilatı

hakan fidan

ali memlük

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Suriye Ulusal Güvenlik Başkanı Ali Memlük arasında, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir görüşme gerçekleştirileceği ileri sürüldü. Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'in haberinde söz konusu iddianın Iraklı güvenlik unsurlarına yakın kaynaklar tarafından ortaya atıldığı ileri sürüldü. Gazetenin haberinde şunlar yer aldı:"Gazetemize bilgi veren yetkili isimler söz konusu iddiaları doğruladı. Görüşmenin yakın bir tarihte gerçekleşeceği ve önemli konu başlıklarının masada olacağı belirtildi. Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Bağdat görüşmesi için 'Yeni bir sürecin başlangıcı olabilir' değerlendirmesinde bulundu. İsmail Hakkı Pekin, 'Suriye’de iç savaşın çıktığı 2011 yılı ortalarında kopan Türkiye-Suriye ilişkileri nedeniyle her iki tarafında maddi manevi büyük kayıpları oldu. Birkaç yıldır Rusya ve İran gibi aracı ülkeler üzerinden yürütülen sürecinde çok fazla bir anlamı kalmadı. Hakan Fidan ile başlayan süreç kesinlikle diplomasi ve siyaset kanallarını yeniden aktif hale getirecek. Yeni bir dönem başlayacak' şeklinde görüş belirtti.'Göç ve PKK öncelikli konu başlıkları'Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Pekin’e göre Hakan Fidan - Ali Memlük görüşmesinin en önemli konu başlıkları PKK ve göç meselesi olacak. Bununla birlikte Dera, İdlib gibi Türkiye’yi yakından ilgilendiren bölgeler de bu görüşmede mutlak manada ele alınacak ve yeni bir yol haritası belirlenecek. Pekin 'Ayrıca bu süreci Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ile yürütülen olumlu ilişkiler kapsamında değerlendirmek gerekiyor. Bağdat temasını çok daha güçlü adımlar izleyecek' ifadelerine yer verdi. MİT Başkanı Hakan Fidan ve Suriye İstihbarat Şefi Ali Memlük arasındaki görüşme, ABD’nin bölgedeki varlığı ve çekileceği yönünde yapılan açıklamalar açısından da kritik önem taşıyor. Türk ve Suriye istihbarat birimlerinin en yetkili iki ismi en son 2020 yılı ocak ayında Moskova’da bir araya gelmişti."

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abd, suriye, türkiye, milli istihbarat teşkilatı, hakan fidan, ali memlük