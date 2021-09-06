https://tr.sputniknews.com/20210906/ido-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-bazi-seferlerini-iptal-etti-1048669940.html

İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yarın gerçekleştirilecek bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T23:21+0300

2021-09-06T23:21+0300

2021-09-06T23:21+0300

türkiye

ido

iptal

istanbul deniz otobüsleri (ido)

feribot

deniz otobüsü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103629/44/1036294446_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_51b801a657829ac02925307da079561e.jpg

İDO'nun internet sitesinde yarın gerçekleştirilecek bazı seferlerin iptal edilmesine ilişkin bir duyuru paylaşıldı. Yarın saat 07.00'deki Esenköy-Bostancı, 07.45'teki Bandırma-Bostancı, 08.30'daki Bostancı-Avşa, ve 16.00'daki Avşa-Bostancı seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal oldu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ido, iptal, istanbul deniz otobüsleri (ido), feribot, deniz otobüsü