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İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti
İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yarın gerçekleştirilecek bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T23:21+0300
2021-09-06T23:21+0300
türkiye
ido
iptal
istanbul deniz otobüsleri (ido)
feribot
deniz otobüsü
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İDO'nun internet sitesinde yarın gerçekleştirilecek bazı seferlerin iptal edilmesine ilişkin bir duyuru paylaşıldı. Yarın saat 07.00'deki Esenköy-Bostancı, 07.45'teki Bandırma-Bostancı, 08.30'daki Bostancı-Avşa, ve 16.00'daki Avşa-Bostancı seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal oldu.
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ido, iptal, istanbul deniz otobüsleri (ido), feribot, deniz otobüsü

İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

23:21 06.09.2021
© AAİDO
İDO - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© AA
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yarın gerçekleştirilecek bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
İDO'nun internet sitesinde yarın gerçekleştirilecek bazı seferlerin iptal edilmesine ilişkin bir duyuru paylaşıldı.
Yarın saat 07.00'deki Esenköy-Bostancı, 07.45'teki Bandırma-Bostancı, 08.30'daki Bostancı-Avşa, ve 16.00'daki Avşa-Bostancı seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal oldu.
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