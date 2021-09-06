İmamoğlu: Bütçenize destek olmak için Destek Avans kampanyasını başlatıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent için yeni bir destek kampanyasını duyurdu. İmamoğlu'nun duyurusuna göre; İstanbullular 'Destek Avans' kampanyası kapsamında 1200 TL’ye kadar sıfır faizle aldıkları avansı Halk Bakkallarda, ulaşımda ve İstanbulkart’ın geçtiği tüm noktalarda kullanabilecek.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, il genelinde ekonomilere destek olması amacıyla 'Destek Avans' adlı kampanyanın uygulanmaya başlayacağını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent için yeni bir destek kampanyasını duyurdu.
İmamoğlu'nun duyurusuna göre; İstanbullular 'Destek Avans' kampanyası kapsamında 1200 TL’ye kadar sıfır faizle aldıkları avansı Halk Bakkallarda, ulaşımda ve İstanbulkart’ın geçtiği tüm noktalarda kullanabilecek.