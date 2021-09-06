https://tr.sputniknews.com/20210906/imamoglu-butcenize-destek-olmak-icin-destek-avans-kampanyasini-baslatiyoruz-1048664008.html

İmamoğlu: Bütçenize destek olmak için Destek Avans kampanyasını başlatıyoruz

İmamoğlu: Bütçenize destek olmak için Destek Avans kampanyasını başlatıyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, il genelinde ekonomilere destek olması amacıyla 'Destek Avans' adlı kampanyanın uygulanmaya başlayacağını duyurdu. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T19:01+0300

2021-09-06T19:01+0300

2021-09-06T19:01+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

yardım

destek

kampanya

ekrem imamoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045192417_1:0:1356:762_1920x0_80_0_0_8da14fe7211eedb20901a1a0fc0a6690.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent için yeni bir destek kampanyasını duyurdu. İmamoğlu'nun duyurusuna göre; İstanbullular 'Destek Avans' kampanyası kapsamında 1200 TL’ye kadar sıfır faizle aldıkları avansı Halk Bakkallarda, ulaşımda ve İstanbulkart’ın geçtiği tüm noktalarda kullanabilecek.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), yardım, destek, kampanya, ekrem imamoğlu