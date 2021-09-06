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İngiltere'de günlük vaka sayısı yeniden 40 bini aştı
İngiltere'de günlük vaka sayısı yeniden 40 bini aştı
İngiltere'de son 24 saatte 41 bin 192 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 7 milyon 18 bin 927'ye yükseldi. Günlük vaka sayısı haftalar sonra yeniden... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T23:09+0300
2021-09-06T23:09+0300
koronavirüs
ingiltere
aşı
kovid-19
vaka sayısı
aşı pasaportu
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İngiltere'de koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı, 3 Eylül’de tespit edilen 41 bin 599 yeni vakanın ardından yeniden 40 bini aştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 41 bin 192 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 7 milyon 18 bin 927'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 45 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 133 bin 274'e yükseldi.Bakanlık tarafından açıklanan Kovid-19'a ilişkin aşı verilerine göre ise, son 24 saatte 21 bin 795 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 48 milyon 270 bin 113 kişinin aşılandığı belirtildi.Son 24 saatte 73 bin 193 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplam 43 milyon 455 bin 83 kişinin tamamen aşılandığı belirtildi. Verilere göre ülkede yetişkin nüfusun yüzde 79.9'u tamamen aşılandığı aktarıldı.Aşı pasaportları eylül ayı sonunda başlayabilirİngiltere Aşı Bakanı Nadhim Zahawi yaptığı açıklamada, gece kulüplerinde ve diğer kapalı mekanlarda Kovid-19 aşı pasaportlarının gerekli olabileceğini belirterek, uygulamanın bu ayın sonunda başlatılmasının ekonominin açık kalmasını sağlamada önemli olacağını aktardı. Zahawi, "Sektörleri açık tutmanın en iyi yolu sektörlere beraber çalışmaktır" ifadelerini kullanarak, iç mekanlarda virüsün daha hızlı yayılma eğiliminde olduğuna dikkat çekti.
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ingiltere, aşı, kovid-19, vaka sayısı, aşı pasaportu

İngiltere'de günlük vaka sayısı yeniden 40 bini aştı

23:09 06.09.2021
© REUTERS / HENRY NICHOLLSİngiltere- Koronavirüs
İngiltere- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© REUTERS / HENRY NICHOLLS
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İngiltere'de son 24 saatte 41 bin 192 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 7 milyon 18 bin 927'ye yükseldi. Günlük vaka sayısı haftalar sonra yeniden 40 bini aştı.
İngiltere'de koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı, 3 Eylül’de tespit edilen 41 bin 599 yeni vakanın ardından yeniden 40 bini aştı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 41 bin 192 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 7 milyon 18 bin 927'ye ulaştığı belirtildi.
Ülkede son 24 saat içinde 45 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 133 bin 274'e yükseldi.
Bakanlık tarafından açıklanan Kovid-19'a ilişkin aşı verilerine göre ise, son 24 saatte 21 bin 795 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 48 milyon 270 bin 113 kişinin aşılandığı belirtildi.
Son 24 saatte 73 bin 193 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplam 43 milyon 455 bin 83 kişinin tamamen aşılandığı belirtildi. Verilere göre ülkede yetişkin nüfusun yüzde 79.9'u tamamen aşılandığı aktarıldı.
yaşlı - maske - koronavirüs - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
KORONAVİRÜS
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21:47
1

Aşı pasaportları eylül ayı sonunda başlayabilir

İngiltere Aşı Bakanı Nadhim Zahawi yaptığı açıklamada, gece kulüplerinde ve diğer kapalı mekanlarda Kovid-19 aşı pasaportlarının gerekli olabileceğini belirterek, uygulamanın bu ayın sonunda başlatılmasının ekonominin açık kalmasını sağlamada önemli olacağını aktardı.
Zahawi, "Sektörleri açık tutmanın en iyi yolu sektörlere beraber çalışmaktır" ifadelerini kullanarak, iç mekanlarda virüsün daha hızlı yayılma eğiliminde olduğuna dikkat çekti.
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