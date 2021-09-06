https://tr.sputniknews.com/20210906/is-bulamayan-kadinlari-para-karsiligi-falakaya-yatirdi-guzel-dediklerine-daha-fazla-ucret-verdi-1048658473.html

İş bulamayan kadınları para karşılığı falakaya yatırdı: 'Güzel' dediklerine daha fazla ücret verdi

İş bulamayan kadınları para karşılığı falakaya yatırdı: 'Güzel' dediklerine daha fazla ücret verdi

Kayseri'de kargo çalışanı 33 yaşındaki Erkan T.'nin, maddi durumu olmayan kadınlarla para karşılığı anlaşarak, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T16:00+0300

2021-09-06T16:00+0300

2021-09-06T16:00+0300

cinsel taciz

falaka

türkiye

kayseri

müstehcenlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048658447_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_33f049e0ab10297cd36be53aa07b5420.jpg

Kayseri'deki olay, Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kargo şirketinde çalıştığı öğrenilen Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı.Kadınlarda güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Falaka görüntülerini kayıt altına alan Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara çektiği videoları gönderdi.N.K. isimli kadın, Erkan T.’nin aynı teklifi kendisine götürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri Erkan T. hakkında ‘müstehcenlik’ ve ‘cinsel taciz’ suçundan soruşturma başlattı.Öte yandan Erkan T.’nin kadınları evinde falakaya yatırma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Erkan T.’nin kadınların gözlerini uyku bandı ile kapatıp, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlarken, elindeki oklava ve plastik sopa ile ayaklarına vurduğu, onlarında acı nedeniyle bağırdığı görüldü.

türkiye

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cinsel taciz, falaka, kayseri, müstehcenlik