https://tr.sputniknews.com/20210906/is-insani-duralin-bademcik-ameliyatinda-kucuk-dilini-kesmisler-1048667393.html

İş insanı Dural'ın bademcik ameliyatında küçük dilini kesmişler

İş insanı Dural'ın bademcik ameliyatında küçük dilini kesmişler

İş insanı Kaan Dural, geçirdiği bademcik ameliyatında doktorların yanlışlıkla küçük dilini kestiklerini ileri sürerek şikâyetçi oldu. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T21:25+0300

2021-09-06T21:25+0300

2021-09-06T21:25+0300

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Dural Gayrimenkul şirketinin sahibi Fahri Dural'ın oğlu girişimci Kaan Dural, bademciklerinin şişmesi nedeniyle Fulya'daki özel bir hastaneye başvurdu. Dural'ın sürekli farenjit problemi yaşadığı için bademciklerinin alınmasına karar verildi.Sabah gazetesinden Dilek Yarman'ın haberine göre Dural'a gerekli tetkikler yapıldıktan sonra ameliyat için gün verildi. 27 Aralık günü ameliyat masasına yatan ünlü iş insanının lazerle bademcikleri kesilmişti. Ameliyat sonrası taburcu edilen Dural'ın bir süre sonra ağzından kan gelmeye başladı. Kendinden geçerek evine yakın başka bir hastaneye kaldırılan Dural'ın, yapılan tetkiklerde küçük dilinin tamamının kesildiği ortaya çıktı.'İşlem hakkında bilgilendirilmedi' iddiasıHastane yetkililerine durum sorulduğunda ise küçük dilinin kesilmek zorunda kalındığı şeklinde bir cevap verildi. İddiaya göre doktorlar, "Artık horlama yaşamazsın" dedi. Ünlü girişimci, kendisine yapılan ameliyatta bu durum belirtilmediği gibi onay da vermediğini vurgulayarak, yanlış tedavi nedeniyle küçük dilinin tamamının kesildiğini öne sürdü. Dural, ameliyatı gerçekleştiren doktorlar ve hastane yetkililerinden şikâyetçi oldu.

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istanbul, türkiye, hastane, ameliyat, gayrimenkul, hata, magazin, fulya, dil