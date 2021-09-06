https://tr.sputniknews.com/20210906/ispanyada-neandertallere-ait-60-bin-yillik-kalintilar-bulundu-1048654310.html

İspanya'da Neandertallere ait 60 bin yıllık kalıntılar bulundu

İspanya'da Neandertallere ait 60 bin yıllık kalıntılar bulundu

İspanya'nın doğusundaki Barselona kenti yakınlarındaki kazı çalışmalarında Neandertallere (günümüzden yaklaşık 250 bin ila 40 bin yıl önce yaşamış ilkel insan)... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T14:25+0300

2021-09-06T14:25+0300

2021-09-06T14:29+0300

yaşam

ispanya

neandertal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048654763_0:188:1001:751_1920x0_80_0_0_731b1a98eccdb9553ad1625dc878481e.jpg

Katalan İnsan Paleoekolojisi ve Sosyal Evrim Enstitüsü'nün (IPHES) yaptığı açıklamada, Barselona yakınlarındaki Cabellades ilçesinin Abric Romani olarak adlandırılan yerleşim yerinde devam eden kazılar sırasında, 60 bin yıl öncesine dayanan, geyik avcısı Neandertallere ait kalıntıların ortaya çıktığı bildirildi.Rovira i Virgili Üniversitesi Tarih Öncesi Araştırmalar Bölümü direktörlüğünde 20 kadar arkeologdan oluşan grubun, Abric Romani'de yürüttüğü kazılarda, bu bölgede yaşadığı bilinen Neandertal bir topluma ait kalıntıların gün yüzüne çıkarıldığı kaydedildi.Neandertallerin geyik avcısı oldukları, yiyecek aradıkları ve yediklerinin kalıntılarının da kazı sırasında belgelendiği belirtildi.Arkeologlar, en az 3 geyiğin kalıntısının bulunduğunu, kafatası parçalarının aynı alanda yığılmış olmasının, özel bir durumun göstergesi olarak değerlendirildiğini söyledi.Kazı sırasında ayrıca çakmaktaşı, kireç ve kumdan yapılmış çok miktarda taş aletin bulunduğu ifade edildi.

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ispanya, neandertal