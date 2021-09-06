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İspanya’da salgının başından bu yana ilk boğa koşusu yapıldı
İspanya’da salgının başından bu yana ilk boğa koşusu yapıldı
İspanya’da Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk boğa koşusu organizasyonu yapıldı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T03:27+0300
2021-09-06T03:29+0300
dünya
ispanya
koşu
boğa
koronavirüs
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İspanya’nın Kastilya-La Mancha bölgesinde yer alan Toledo şehrine bağlı Villaseca de la Sagra’da bugün başlayan Alfarero de Oro Fuarı kapsamında Kovid-19 salgınının başından bu yana ülkede ilk kez boğa koşusu yapıldı. Salgın nedeniyle İspanya’da hala birçok kısıtlama devam ederken, yaklaşık 2 bin nüfuslu Villaseca de la Sagra kasabası ülkede boğa koşusunun yapıldığı ilk şehir oldu.Kasaba yetkilileri, Alfredo de Oro Fuarı kutlamaları ve boğa koşusu için sıkı güvenlik ve sağlık önlemleri aldı. Kasabanın bazı caddelerinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, tribünlerde sosyal mesafe amacıyla kapasite düşürüldü. Ayrıca koşu etkinliğinin kapasitesi 10 boğa ve 900 koşucu ile sınırlandırıldı. Koşularda herhangi bir yaralanma olmadığı ve etkinliğin 5-12 Eylül tarihleri arasında devam edeceği aktarıldı.Bıçaklı saldırı girişimiVillaseca de la Sagra boğa güreşi arenasında bu sabah grev çağrısı yapmak için toplanan boğa güreşleri profesyonellerine bıçaklı iki kişi saldırı girişiminde bulundu. Ancak saldırganlar kimseye zarar vermeden güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.
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ispanya, koşu, boğa, koronavirüs

İspanya’da salgının başından bu yana ilk boğa koşusu yapıldı

03:27 06.09.2021 (güncellendi: 03:29 06.09.2021)
© EPA / Rodrigo Jimenezİspanya’da Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk boğa koşusu organizasyonu yapıldı.
İspanya’da Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk boğa koşusu organizasyonu yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© EPA / Rodrigo Jimenez
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İspanya’da Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk boğa koşusu organizasyonu yapıldı.
İspanya’nın Kastilya-La Mancha bölgesinde yer alan Toledo şehrine bağlı Villaseca de la Sagra’da bugün başlayan Alfarero de Oro Fuarı kapsamında Kovid-19 salgınının başından bu yana ülkede ilk kez boğa koşusu yapıldı. Salgın nedeniyle İspanya’da hala birçok kısıtlama devam ederken, yaklaşık 2 bin nüfuslu Villaseca de la Sagra kasabası ülkede boğa koşusunun yapıldığı ilk şehir oldu.
Kasaba yetkilileri, Alfredo de Oro Fuarı kutlamaları ve boğa koşusu için sıkı güvenlik ve sağlık önlemleri aldı. Kasabanın bazı caddelerinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, tribünlerde sosyal mesafe amacıyla kapasite düşürüldü. Ayrıca koşu etkinliğinin kapasitesi 10 boğa ve 900 koşucu ile sınırlandırıldı. Koşularda herhangi bir yaralanma olmadığı ve etkinliğin 5-12 Eylül tarihleri arasında devam edeceği aktarıldı.

Bıçaklı saldırı girişimi

Villaseca de la Sagra boğa güreşi arenasında bu sabah grev çağrısı yapmak için toplanan boğa güreşleri profesyonellerine bıçaklı iki kişi saldırı girişiminde bulundu. Ancak saldırganlar kimseye zarar vermeden güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.
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