https://tr.sputniknews.com/20210906/israil-19-eylulen-itibaren-rus-turistlere-kapilarini-acacak-1048665995.html

İsrail 19 Eylül'en itibaren Rus turistlere kapılarını açacak

İsrail 19 Eylül'en itibaren Rus turistlere kapılarını açacak

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkenin 19 Eylül'den itibaren Rusya'dan bazı turistlere kapılarını açacağını duyurdu. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T20:13+0300

2021-09-06T20:13+0300

2021-09-06T20:13+0300

rusya

israil

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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İsrail Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde yapılan açıklamaya göre popüler sahil ülkesi, 19 Eylül’den itibaren Rusya’dan bazı turistlere kapılarını açacak.İsrail’e koronavirüs aşısı yaptırmış 5 ila 30 kişilik organize gruplar halinde olan turistlerin girişine izin verileceğine dikkat çekilen açıklamada, aynı zamanda ülkedeki tatil tesislerinin epidemiyolojik duruma bağlı olarak yeşil, sarı veya turuncu listelerde yer alan ülkelerden tatilcileri kabul etmeye hazır olduğu ifade edildi.İsrail’e gelen yolcuların aşı sertifikalarını ibraz etmeleri ve geldikleri havaalanında PCR testinden geçmeleri gerekecek.Bununla birlikte ülkeye bireysel turist girişlerinin hala kapalı olduğu, akraba ziyareti amacıyla yapılan seyahatlerin istisna tutulduğu kaydedildi.

rusya

israil

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rusya, israil, koronavirüs, koronavirüs aşısı