https://tr.sputniknews.com/20210906/israil-cumhurbaskani-herzog-filistin-yonetimiyle-yeniden-iliskiye-gecilmesi-cagrisi-yapti-1048641771.html

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Filistin yönetimiyle yeniden ilişkiye geçilmesi çağrısı yaptı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Filistin yönetimiyle yeniden ilişkiye geçilmesi çağrısı yaptı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin güvenliğine katkı sağlayacağı gerekçesiyle Filistin yönetimiyle ilişkilerin yeniden kurulması çağrısında bulundu. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T05:55+0300

2021-09-06T05:55+0300

2021-09-06T05:56+0300

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İsrail Kanal 13 televizyonuna röportaj veren Herzog, İsrail Başbakanı Benny Gantz ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 29 Ağustos'ta bir araya gelmesinin önemli bir adım olduğunu söyledi.Filistin yönetimiyle iletişimin doğru bir adım olduğunun altını çizen Herzog, bunun, İsrail'in güvenliğine katkı sağlayacağını vurguladı.Herzog kendisine "Gantz'ın Filistinlilerle müzakere yapmak istemediğine" dair açıklamasına ilişkin sorulan bir soruyu yanıtsız bıraktı.Filistinliler ikili müzakereleri kabul etmiyorÖte yandan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dün Filistin televizyonuna verdiği röportajda, İsrail tarafıyla eski ikili görüşmeler masasına oturmak istemediklerini ancak müzakerelerin uluslararası hukuk ve meşruiyet temelli Orta Doğu Dörtlüsü formatında olmasını istediklerini kaydetti.İştiyye, müzakerelerin Arap dünyasının desteklediği uluslararası meşruiyete dayanan yeni bir mekanizmayla yapılması gerektiğini dile getirdi.Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Araplarla yürüttüğü harekete dikkati çeken İştiyye, bunun siyasi olgunlaşma durumu yaratmayı hedeflediğini, böylece bu durumun uluslararası dörtlüyü yeni temellere dayalı bir müzakere sürecine götürecek girişimleri yapmaya iteceğini öne sürdü.İştiyye şunları söyledi:İştiyye, dile getirdiği hususların İsrail'in gayrimeşru yerleşimi durdurması ve işgal altındaki Kudüs'ün var olan statüsünün korunması ve ABD'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açması konularını kapsadığını hatırlattı.

https://tr.sputniknews.com/20210830/filistin-devlet-baskani-abbas-israil-savunma-bakani-gantz-ile-gorustu---1048434027.html

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