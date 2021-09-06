Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210906/israil-cumhurbaskani-herzog-filistin-yonetimiyle-yeniden-iliskiye-gecilmesi-cagrisi-yapti-1048641771.html
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Filistin yönetimiyle yeniden ilişkiye geçilmesi çağrısı yaptı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Filistin yönetimiyle yeniden ilişkiye geçilmesi çağrısı yaptı
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin güvenliğine katkı sağlayacağı gerekçesiyle Filistin yönetimiyle ilişkilerin yeniden kurulması çağrısında bulundu. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T05:55+0300
2021-09-06T05:56+0300
dünya
israil
filistin
isaac herzog
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102743/57/1027435777_0:0:4656:2620_1920x0_80_0_0_d783fa6809d6e6052060a07fa96bf255.jpg
İsrail Kanal 13 televizyonuna röportaj veren Herzog, İsrail Başbakanı Benny Gantz ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 29 Ağustos'ta bir araya gelmesinin önemli bir adım olduğunu söyledi.Filistin yönetimiyle iletişimin doğru bir adım olduğunun altını çizen Herzog, bunun, İsrail'in güvenliğine katkı sağlayacağını vurguladı.Herzog kendisine "Gantz'ın Filistinlilerle müzakere yapmak istemediğine" dair açıklamasına ilişkin sorulan bir soruyu yanıtsız bıraktı.Filistinliler ikili müzakereleri kabul etmiyorÖte yandan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dün Filistin televizyonuna verdiği röportajda, İsrail tarafıyla eski ikili görüşmeler masasına oturmak istemediklerini ancak müzakerelerin uluslararası hukuk ve meşruiyet temelli Orta Doğu Dörtlüsü formatında olmasını istediklerini kaydetti.İştiyye, müzakerelerin Arap dünyasının desteklediği uluslararası meşruiyete dayanan yeni bir mekanizmayla yapılması gerektiğini dile getirdi.Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Araplarla yürüttüğü harekete dikkati çeken İştiyye, bunun siyasi olgunlaşma durumu yaratmayı hedeflediğini, böylece bu durumun uluslararası dörtlüyü yeni temellere dayalı bir müzakere sürecine götürecek girişimleri yapmaya iteceğini öne sürdü.İştiyye şunları söyledi:İştiyye, dile getirdiği hususların İsrail'in gayrimeşru yerleşimi durdurması ve işgal altındaki Kudüs'ün var olan statüsünün korunması ve ABD'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açması konularını kapsadığını hatırlattı.
https://tr.sputniknews.com/20210830/filistin-devlet-baskani-abbas-israil-savunma-bakani-gantz-ile-gorustu---1048434027.html
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102743/57/1027435777_238:0:4643:3304_1920x0_80_0_0_380e4e9c5be73d1ed83ac4ba5882fa0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, filistin, isaac herzog

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Filistin yönetimiyle yeniden ilişkiye geçilmesi çağrısı yaptı

05:55 06.09.2021 (güncellendi: 05:56 06.09.2021)
© AFP 2021 / JACK GUEZ İsrail'deki Siyonist Birlik Partisi lideri İsaac Herzog
İsrail'deki Siyonist Birlik Partisi lideri İsaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
Abone ol
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin güvenliğine katkı sağlayacağı gerekçesiyle Filistin yönetimiyle ilişkilerin yeniden kurulması çağrısında bulundu.
İsrail Kanal 13 televizyonuna röportaj veren Herzog, İsrail Başbakanı Benny Gantz ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 29 Ağustos'ta bir araya gelmesinin önemli bir adım olduğunu söyledi.
Filistin yönetimiyle iletişimin doğru bir adım olduğunun altını çizen Herzog, bunun, İsrail'in güvenliğine katkı sağlayacağını vurguladı.
Herzog kendisine "Gantz'ın Filistinlilerle müzakere yapmak istemediğine" dair açıklamasına ilişkin sorulan bir soruyu yanıtsız bıraktı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
DÜNYA
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü
30 Ağustos, 02:18

Filistinliler ikili müzakereleri kabul etmiyor

Öte yandan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dün Filistin televizyonuna verdiği röportajda, İsrail tarafıyla eski ikili görüşmeler masasına oturmak istemediklerini ancak müzakerelerin uluslararası hukuk ve meşruiyet temelli Orta Doğu Dörtlüsü formatında olmasını istediklerini kaydetti.
İştiyye, müzakerelerin Arap dünyasının desteklediği uluslararası meşruiyete dayanan yeni bir mekanizmayla yapılması gerektiğini dile getirdi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Araplarla yürüttüğü harekete dikkati çeken İştiyye, bunun siyasi olgunlaşma durumu yaratmayı hedeflediğini, böylece bu durumun uluslararası dörtlüyü yeni temellere dayalı bir müzakere sürecine götürecek girişimleri yapmaya iteceğini öne sürdü.
İştiyye şunları söyledi:
"ABD yönetimiyle bir esas üzerine konuşuldu. O da İsrail'in Filistin tarafıyla imzaladığı anlaşmalara bağlı kalması ve halkımıza yönelik saldırıları durdurmasıdır. Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasındaki ilan ettiği vaatlerinin yerine getirilmesidir"
İştiyye, dile getirdiği hususların İsrail'in gayrimeşru yerleşimi durdurması ve işgal altındaki Kudüs'ün var olan statüsünün korunması ve ABD'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açması konularını kapsadığını hatırlattı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
06:26‘Taliban, hamile polis memurunu öldürdü’ iddiası
06:16CHP’li Akın: Her elektrik faturasının yüzde 23’ü elektrik üreten şirketleri desteklenmeye gidiyor
06:05Polonya, doping yaptığı için kadrodan çıkarılan Belaruslu sporcuya insani vize verdi
06:05Reform planlarını ülkesinden önce ABD'de açıklayan Ukrayna lideri Zelenskiy, halkı 'şaşırttı'
05:56Haşdi Şabi komutanı, Irak'taki bombalı saldırıda hayatını kaybetti
05:55İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Filistin yönetimiyle yeniden ilişkiye geçilmesi çağrısı yaptı
05:50Hong Kong'da kapatılan Apple Daily gazetesinin sahibi şirketin yönetim kurulu istifa etti
05:47Ukrayna Dışişleri Bakanı: Zelenskiy, Putin ile görüşmeye hazır
05:30Bitcoin yeniden 50 bin dolar seviyesini aştı
04:46Bursa’da çalılık alanda yangın: Alevler tamir atölyesi ve yüksek gerilim hattına sıçradı
04:29'Taliban rehin aldı' iddiası: 6 Amerikan uçağının Afganistan'dan ayrılamadığı ileri sürüldü
04:08İtalya'dan dünya rekoru: Yenilmezlik serisi 36 maça çıktı
03:45Gine'de askeri darbe sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi
03:27İspanya’da salgının başından bu yana ilk boğa koşusu yapıldı
02:58Tedavi için gittiği hastanenin önünden ambulans kaçırdı
02:40Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Afganistan'ı görüştü
02:17Hadımköy'deki bir tekstil fabrikasında yangın
01:52Kızıl Meydan’da tankla dolaşmak isteyen Ukrayna Genelkurmay Başkanı’na Duma’dan yanıt
01:35Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 8 orman yangınını kontrol altına aldık
01:25Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alacak