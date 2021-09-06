https://tr.sputniknews.com/20210906/israil-gazze-seridine-hava-saldirisi-duzenledi-1048670906.html

İsrail, Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi

İsrail, Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T23:54+0300

2021-09-06T23:54+0300

2021-09-06T23:54+0300

dünya

israil

filistin

bombardıman uçağı

gazze şeridi

hava saldırısı

bombardıman

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İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi.Yerel kaynaklar, saldırıda kentin batısındaki Hamas'a ait bir mevzinin hedef alındığını bildirdi. Saldırı sonucu yangının çıktığı ve olay yerine itfaiye araçlarının gönderildiği belirtildi.İsrail basını ise hava saldırısının Gazze'den yangın çıkaran balonların fırlatılmasına tepki olarak düzenlendiğini aktardı. Saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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gazze şeridi

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israil, filistin, bombardıman uçağı, gazze şeridi, hava saldırısı, bombardıman