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https://tr.sputniknews.com/20210906/israil-gazze-seridine-hava-saldirisi-duzenledi-1048670906.html
İsrail, Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi
İsrail, Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T23:54+0300
2021-09-06T23:54+0300
dünya
israil
filistin
bombardıman uçağı
gazze şeridi
hava saldırısı
bombardıman
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İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi.Yerel kaynaklar, saldırıda kentin batısındaki Hamas'a ait bir mevzinin hedef alındığını bildirdi. Saldırı sonucu yangının çıktığı ve olay yerine itfaiye araçlarının gönderildiği belirtildi.İsrail basını ise hava saldırısının Gazze'den yangın çıkaran balonların fırlatılmasına tepki olarak düzenlendiğini aktardı. Saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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israil, filistin, bombardıman uçağı, gazze şeridi, hava saldırısı, bombardıman

İsrail, Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi

23:54 06.09.2021
© AA / Ali Jadallahİsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© AA / Ali Jadallah
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İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi.
Yerel kaynaklar, saldırıda kentin batısındaki Hamas'a ait bir mevzinin hedef alındığını bildirdi. Saldırı sonucu yangının çıktığı ve olay yerine itfaiye araçlarının gönderildiği belirtildi.
İsrail basını ise hava saldırısının Gazze'den yangın çıkaran balonların fırlatılmasına tepki olarak düzenlendiğini aktardı.
Saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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