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İsrail yüksek güvenlik hapishanesinden 6 Filistinli tünel kazarak kaçtı
09:59 06.09.2021 (güncellendi: 10:19 06.09.2021)
© AP Photo / Nasser Shiyoukhiİsrail askerleri
© AP Photo / Nasser Shiyoukhi
Filistin'i işgal edip çok sayıda Filistinliyi esir alarak uzun yıllar hapiste tutan İsrail devleti, 6 Filistinlinin yüksek güvenlikli cezaevinden tünel kazıp kaçmasının şaşkınlığı içinde. Aralarında 2002'de Likud partisinin ofisine saldırı düzenleyen El Aksa Şehitleri Tugayları lideri Zübeydi'nin de olduğu 'kaçaklar' için 'insan avı' başlatıldı.
İsrail'de aralarında Filistinli militan örgüt liderlerinin de olduğu 6 Filistinlinin hapisten kaçması, 'büyük güvenlik ve istihbarat başarısızlığı' olarak karşılandı.
#بالفيديو— وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) September 6, 2021
الاحتلال ينشر مشاهد أولية لفتحة النفق في سجن #جلبوع التي تحرر منها الأسرى الستة#يونيوز #فلسطين pic.twitter.com/9ap3nvkWPe
Gece İsrail'in kuzeyindeki Gilboa Cezaevi'nden kaçan altılının İsrail'e yönelik saldırı düzenlemesi ya da İsrail'den kaçmasından endişe dile getiren yetkililer, üçü için daha önce yüksek kaçma riski teşkil ettiği uyarısının yapıldığını aktardı. Kaçan esirler arasında daha önce İsrail'e saldırı düzenlemiş militanlar var. En öne çıkanı ise 2002'de Likud parti şubesine 6 kişinin öldüğü saldırı düzenleyen El Aksa Şehitleri Tugayları (El Fetih örgütünün silahlı kanadı) liderlerinden Zekeriya Zübeydi.
האסירים שעל פי החשד ברחו הלילה מכלא שיטה (הגלבוע) הכי מוכר זכריא זביידי איש הפת"ח. השאר מהגיהאד האסלאמי. pic.twitter.com/zx9mlyUlko— Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) September 6, 2021
İşgal altındaki Batı Şeria'nın sıcak noktalarından olan Cenin kentinden gelenEl Aksa Şehitleri Tugayları lideri, Filistinliler ile İsrailliler arasında iyi bilinen bir şahsiyetti.
Başlatılan insan avı kapsamında polis, asker ve iç istihbarat servisi Şin Bet seferber olurken, İsrail ordusu kaçakların Ürdün'e geçişini önlemek için Batı Şeria'da yolları kapattı. Hapisten kaçışı soruşturmak içinse Gilboa'daki 400 mahkum diğer cezaevlerine nakledilecek.