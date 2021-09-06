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İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesi ağına deniz mayını takıldı: SAS timi imha etti
İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesi ağına deniz mayını takıldı: SAS timi imha etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayınının, Sualtı Savunma Timi tarafından imha edildiğini bildirdi. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T19:05+0300
2021-09-06T19:05+0300
mayın
deniz
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi." ifadelerine yer verildi.
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mayın, deniz

İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesi ağına deniz mayını takıldı: SAS timi imha etti

19:05 06.09.2021
© Fotoğraf : T.C. Millî Savunma Bakanlığıİstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesi ağına deniz mayını takıldı
İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesi ağına deniz mayını takıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© Fotoğraf : T.C. Millî Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayınının, Sualtı Savunma Timi tarafından imha edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi." ifadelerine yer verildi.
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