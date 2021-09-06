İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesi ağına deniz mayını takıldı: SAS timi imha etti

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayınının, Sualtı Savunma Timi tarafından imha edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi." ifadelerine yer verildi.
İstanbul Boğazı’nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi. #MSB#TSKpic.twitter.com/AMGb5cbfJX