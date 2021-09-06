https://tr.sputniknews.com/20210906/istanbulda-50-tllik-hali-izdihami-1048657150.html

İstanbul'da '50 TL'lik halı' izdihamı

İstanbul'da '50 TL'lik halı' izdihamı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir mağaza tarafından düzenlenen '50 TL'ye halı' kampanyası, izdihama yol açtı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T15:23+0300

2021-09-06T15:23+0300

2021-09-06T15:23+0300

türkiye

istanbul

avcılar

izdiham

halı

kampanya

kilim

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Türkiye genelinde örgütlü bir AVM zinciri, müşterileri için halı ve kilim kampanyası düzenledi. Büyüklüklerine göre 50-150 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılacak kilim, yolluk ve halılar için erken saatten itibaren kalabalık oluştu.Getirilen büyük bölümü halı bin ürünü taşıyan kamyonetlerin Mustafa Kemal Paşa ile Merkez mahallesindeki iki mağazaya yaklaşması ile izdiham oluştu.Halı ve kilimler mağazaya götürülmeden adeta bir birlerini ezenler tarafından kapışıldı.'Birbirinize zarar vermeyin'Halı rulolarını dağıtmaya çalışan görevliler sık sık "Birbirinize zarar vermeyin" diye uyarı yaptı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bin halı ve kilim 50 dakikada, Merkez Mahallesi’ndeki mağazada ise 750 ürün yaklaşık 40 dakikada kapışıldı.Mağaza müdürü Muhammet Murat As, büyük talep olduğunu yeni bir kampanya düzenleyebileceklerini söyledi.

türkiye

istanbul

avcılar

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istanbul, avcılar, izdiham, halı, kampanya, kilim