Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210906/istanbulda-okullar-acildi-yeni-ogretim-yili-basladi-1048643114.html
İstanbul'da okullar açıldı, yeni öğretim yılı başladı
İstanbul'da okullar açıldı, yeni öğretim yılı başladı
Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda bugünden itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T08:42+0300
2021-09-06T08:41+0300
türkiye
koronavirüs
kovid-19
yüz yüze eğitim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048544556_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4edafa5de15af13fa4a86d36d7c49257.jpg
Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 1-3 Eylül'de okullarda yüz yüze yürütülen uyum eğitimine katıldı. Bu çerçevede, 165 bin 450 öğretmen tarafından toplam 2 milyon 359 bin 422 öğrenciye uyum eğitimleri verildi.Ülke genelinde tüm kademe ve sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen, salgın öncesinde olduğu gibi bugün itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda Kovid-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak.Yaklaşık 58 bin okula Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, dezenfektan ve temizlik ihtiyaçlarıyla ilgili 650 milyon lira ödenek gönderildi, 113 bin temizlik personeli görevlendirildi.Bakanlık bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık takip edilecek. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risk durumları Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.Aşı ve PCR testi'Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberine' göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.
https://tr.sputniknews.com/20210904/sel-felaketinin-yasandigi-ayancikta-yuz-yuze-egitimin-baslayacagi-tarih-belli-oldu-1048613665.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048544556_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_2d5859dd4b548c7762adacf286d687c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
koronavirüs, kovid-19, yüz yüze eğitim

İstanbul'da okullar açıldı, yeni öğretim yılı başladı

08:42 06.09.2021
© AATürkiye, ilkokul, öğrenci, sınıf
Türkiye, ilkokul, öğrenci, sınıf - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© AA
Abone ol
Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda bugünden itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak.
Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 1-3 Eylül'de okullarda yüz yüze yürütülen uyum eğitimine katıldı. Bu çerçevede, 165 bin 450 öğretmen tarafından toplam 2 milyon 359 bin 422 öğrenciye uyum eğitimleri verildi.
Ülke genelinde tüm kademe ve sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen, salgın öncesinde olduğu gibi bugün itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda Kovid-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak.
Sinop - sel - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
TÜRKİYE
Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli oldu
4 Eylül, 18:21
Yaklaşık 58 bin okula Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, dezenfektan ve temizlik ihtiyaçlarıyla ilgili 650 milyon lira ödenek gönderildi, 113 bin temizlik personeli görevlendirildi.
Bakanlık bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık takip edilecek. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risk durumları Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.

Aşı ve PCR testi

'Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberine' göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:42İstanbul'da okullar açıldı, yeni öğretim yılı başladı
07:52Taliban sözcüsü: Pençşir'de kontrolü ele geçirdik
07:34Dereye uçan otomobilde yaralandı: 'Arabalarımız alışkın böyle çakılmaya'
06:58Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı
06:55ABD, Gine'deki askeri darbeyi kınadı
06:26‘Taliban, hamile polis memurunu öldürdü’ iddiası
06:16CHP’li Akın: Her elektrik faturasının yüzde 23’ü elektrik üreten şirketleri desteklenmeye gidiyor
06:05Polonya, doping yaptığı için kadrodan çıkarılan Belaruslu sporcuya insani vize verdi
06:05Reform planlarını ülkesinden önce ABD'de açıklayan Ukrayna lideri Zelenskiy, halkı 'şaşırttı'
05:56Haşdi Şabi komutanı, Irak'taki bombalı saldırıda hayatını kaybetti
05:55İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Filistin yönetimiyle yeniden ilişkiye geçilmesi çağrısı yaptı
05:50Hong Kong'da kapatılan Apple Daily gazetesinin sahibi şirketin yönetim kurulu istifa etti
05:47Ukrayna Dışişleri Bakanı: Zelenskiy, Putin ile görüşmeye hazır
05:30Bitcoin yeniden 50 bin dolar seviyesini aştı
04:46Bursa’da çalılık alanda yangın: Alevler tamir atölyesi ve yüksek gerilim hattına sıçradı
04:29'Taliban rehin aldı' iddiası: 6 Amerikan uçağının Afganistan'dan ayrılamadığı ileri sürüldü
04:08İtalya'dan dünya rekoru: Yenilmezlik serisi 36 maça çıktı
03:45Gine'de askeri darbe sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi
03:27İspanya’da salgının başından bu yana ilk boğa koşusu yapıldı
02:58Tedavi için gittiği hastanenin önünden ambulans kaçırdı