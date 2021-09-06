https://tr.sputniknews.com/20210906/istanbulda-yogun-bakimlar-alarm-veriyor-1048669634.html

'İstanbul'da yoğun bakımlar alarm veriyor'

'İstanbul'da yoğun bakımlar alarm veriyor'

Türk Yoğun Bakım Derneği, 11 Ağustos tarihinde Türkiye genelindeki 60 merkezde yatan 952 yoğun bakım hastasının verilerini açıkladı. Tatil dönüşüyle beraber... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T23:15+0300

2021-09-06T23:15+0300

2021-09-06T23:15+0300

türkiye

istanbul

yoğun bakım

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Türk Yoğun Bakım Derneği’nin, Türkiye genelinde 60 merkezden elde edilen verileri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu önderliğinde, Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla değerlendirdiği çalışmanın sonuçları, aşılanmanın ağır hastalık, hastaneye yatış ve ölümleri ne ölçüde azalttığını bir kez daha gösterdi.Düzenlenen basın toplantısında verileri değerlendiren Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran ile Dernek Genel Sekreteri Doç. Dr. Fethi Gül, önemli değerlendirmelerde bulundu.'Aşıları tam olanlar yoğun bakıma düşmüyor'Prof. Dr. Demirkıran, çalışmanın 11 Ağustos 2021 tarihine ait bir günlük süreçte Türkiye’nin her yerinden 60 merkezde yatan yoğun bakım koronavirüs hastalarının verilerinin değerlendirilerek gerçekleştirildiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:"952 hastaya ulaştık, 921’inin sonuçları analiz edilerek değerlendirmeye alındı. Türk Yoğun Bakım Derneği'nin Türkiye çapındaki üyelerinin çalıştıkları yoğun bakımlardan gönderdikleri veriler bunlar. Buna göre, yoğun bakımlardaki aşısız hasta oranı yüzde 51.4, iki doz Sinovac aşısı yaptıranların oranı ise yüzde 39.4 olarak belirlendi. Üç doz Sinovac ile aşılananların oranı yüzde 1.9, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech ile aşılananlar yüzde 1.1, tek doz Sinovac yüzde 3.4, tek doz BioNTech ise yüzde 2.3 olarak belirlendi. İki doz BioNTech ile aşılananların oranı yüzde 0.5 olarak belirlendi. Aşısız hastalar ve eksik aşılı olanları topladığımızda yüzde 80’i geçtiğini görüyoruz."Aşıların etkinliği konusunda bir spekülasyon yaratmanın doğru olmadığını da vurgulayan Prof. Dr. Demirkıran, şöyle konuştu:"Hangi aşıyı yaptırırsanız yaptırın, aşılar koruyor. Tabii ki, her ülkenin aşı programları revize edilebiliyor duruma göre. İki doz Sinovac aşısıyla yeterince korunduk ama farklı varyantların ortaya çıkması ve aşılamadaki koruyuculuk süresinin yani immünitenin yavaş yavaş düşmesi nedeniyle yeni bir aşılanmaya gereksinimimiz oldu. Bunu Sinovac’la da yapabilirdiniz, BioNTech’le de. Nitekim bizim sonuçlarımızda da üç doz aşılı olanların üçüncü dozu Sinovac ile olsa bile yoğun bakım yatışlarının çok düşük olduğunu görüyoruz. İki doz Sinovac üzerine bir doz BioNTech’de de böyle."

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istanbul, yoğun bakım