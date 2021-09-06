İsveç, Suriye'den sınır dışı edilen IŞİD'li kadınları ülkeye alacak

Suriye'deki kamplarda bulunan İsveç vatandaşı IŞİD'lilerin ülkeye alınıp alınmayacağı tartışmaları devam ederken, ulusal yayın kuruluşu SVT, Suriye'nin kuzeyindeki El Hol kampında bulunan İsveçli kadınların sınır dışı edildiğini duyurdu. İsveç Dışişleri Bakanlığı'na göre, ülkenin yargılanamayan vatandaşlarını kabul etme yükümlülüğü bulunuyor.Kamptan sınır dışı edilen ilk İsveçli kadın grubu olduğu belirtilen grubu karşılamak üzere İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililerin Suriye'ye gittikleri belirtildi. 18 kadının ve 26 çocuğun İsveç'e götürüleceği belirtilirken, bu sayının artabileceği ifade ediliyor. Ülkeden küçük gruplar halinde çıkarılacak kadın ve çocuklar, polis, göçmenlik daireleri, sağlık personeli ve sosyal hizmetlerden oluşan bir ekip tarafından karşılanacak. Daha sonra kadınların ifadeleri alınacak ve haklarında savaş suçları soruşturması başlatılacak.Kamp yetkililerinin uzun süredir İsveç'e kamptaki kadınları alması için baskı yaptığı biliniyor. Yetkililer kadınların kampta kalmasını gerektirecek somut gerekçenin olmadığını belirtiyor. Kampta dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 11 bin IŞİD'linin bulunuyor. Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeyindeki toplama kamplarında bulunan vatandaşlarını ülkeye geri çağırmayan İsveç'i 'utanç listesi'ne eklemişti.
İsveç, Suriye'nin kuzeyindeki kamptan sınır dışı edilen IŞİD mensubu kadın vatandaşlarını ülkeye almaya hazırlanıyor.
Suriye'deki kamplarda bulunan İsveç vatandaşı IŞİD'lilerin ülkeye alınıp alınmayacağı tartışmaları devam ederken, ulusal yayın kuruluşu SVT, Suriye'nin kuzeyindeki El Hol kampında bulunan İsveçli kadınların sınır dışı edildiğini duyurdu.
İsveç Dışişleri Bakanlığı'na göre, ülkenin yargılanamayan vatandaşlarını kabul etme yükümlülüğü bulunuyor.
Kamptan sınır dışı edilen ilk İsveçli kadın grubu olduğu belirtilen grubu karşılamak üzere İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililerin Suriye'ye gittikleri belirtildi.
18 kadının ve 26 çocuğun İsveç'e götürüleceği belirtilirken, bu sayının artabileceği ifade ediliyor.
Ülkeden küçük gruplar halinde çıkarılacak kadın ve çocuklar, polis, göçmenlik daireleri, sağlık personeli ve sosyal hizmetlerden oluşan bir ekip tarafından karşılanacak. Daha sonra kadınların ifadeleri alınacak ve haklarında savaş suçları soruşturması başlatılacak.
Kamp yetkililerinin uzun süredir İsveç'e kamptaki kadınları alması için baskı yaptığı biliniyor. Yetkililer kadınların kampta kalmasını gerektirecek somut gerekçenin olmadığını belirtiyor.
Kampta dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 11 bin IŞİD'linin bulunuyor.
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeyindeki toplama kamplarında bulunan vatandaşlarını ülkeye geri çağırmayan İsveç'i 'utanç listesi'ne eklemişti.