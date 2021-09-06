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İtalya'dan dünya rekoru: Yenilmezlik serisi 36 maça çıktı
İtalya'dan dünya rekoru: Yenilmezlik serisi 36 maça çıktı
2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsviçre ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya, dünya rekoru kırdı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
italya
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Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini yönetimindeki İtalya A Milli Takımı, EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşırken hiç maç kaybetmemişti.Son dönemde müthiş bir çıkış yakalayan İtalya, son olarak İsviçre ile 0-0 berabere kaldı ve dünya rekorunun tek sahibi oldu.Üst üste 36 maç kaybetmeyen İtalya, böylece 2007-09 arasında İspanya ve 1993-96 arasında Brezilya'nın 35 maçlık serilerini geride bıraktı.Bu süreçte 27 galibiyet ve 9 beraberlik alan İtalya, 88 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde 12 gol gördü.
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italya, futbol, fifa dünya kupası

İtalya'dan dünya rekoru: Yenilmezlik serisi 36 maça çıktı

04:08 06.09.2021 (güncellendi: 04:12 06.09.2021)
© REUTERS / ARND WIEGMANN2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsviçre ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya, dünya rekoru kırdı.
2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsviçre ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya, dünya rekoru kırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© REUTERS / ARND WIEGMANN
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2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsviçre ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya, dünya rekoru kırdı.
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini yönetimindeki İtalya A Milli Takımı, EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşırken hiç maç kaybetmemişti.
Son dönemde müthiş bir çıkış yakalayan İtalya, son olarak İsviçre ile 0-0 berabere kaldı ve dünya rekorunun tek sahibi oldu.
Üst üste 36 maç kaybetmeyen İtalya, böylece 2007-09 arasında İspanya ve 1993-96 arasında Brezilya'nın 35 maçlık serilerini geride bıraktı.
Bu süreçte 27 galibiyet ve 9 beraberlik alan İtalya, 88 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde 12 gol gördü.
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