Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210906/italyadan-dunya-rekoru-yenilmezlik-serisi-36-maca-cikti-1048640919.html
İtalya'dan dünya rekoru: Yenilmezlik serisi 36 maça çıktı
İtalya'dan dünya rekoru: Yenilmezlik serisi 36 maça çıktı
2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsviçre ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya, dünya rekoru kırdı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T04:08+0300
2021-09-06T04:08+0300
2021-09-06T04:12+0300
yaşam
italya
futbol
fifa dünya kupası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048640985_0:227:2839:1823_1920x0_80_0_0_f8b8cf9e67780c7cb23bc7617511b1b7.jpg
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini yönetimindeki İtalya A Milli Takımı, EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşırken hiç maç kaybetmemişti.Son dönemde müthiş bir çıkış yakalayan İtalya, son olarak İsviçre ile 0-0 berabere kaldı ve dünya rekorunun tek sahibi oldu.Üst üste 36 maç kaybetmeyen İtalya, böylece 2007-09 arasında İspanya ve 1993-96 arasında Brezilya'nın 35 maçlık serilerini geride bıraktı.Bu süreçte 27 galibiyet ve 9 beraberlik alan İtalya, 88 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde 12 gol gördü.
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048640985_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_6925882daebc0accda842a1c58507b33.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
italya, futbol, fifa dünya kupası
İtalya'dan dünya rekoru: Yenilmezlik serisi 36 maça çıktı 04:08 06.09.2021 (güncellendi: 04:12 06.09.2021)
2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsviçre ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya, dünya rekoru kırdı.
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran
Roberto Mancini yönetimindeki İtalya A Milli Takımı, EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşırken hiç maç kaybetmemişti.
Son dönemde müthiş bir çıkış yakalayan İtalya, son olarak İsviçre ile 0-0 berabere kaldı ve dünya rekorunun tek sahibi oldu.
Üst üste 36 maç kaybetmeyen İtalya, böylece 2007-09 arasında İspanya ve 1993-96 arasında Brezilya'nın 35 maçlık serilerini geride bıraktı.
Bu süreçte 27 galibiyet ve 9 beraberlik alan İtalya, 88 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde 12 gol gördü.