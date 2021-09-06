https://tr.sputniknews.com/20210906/italyadan-dunya-rekoru-yenilmezlik-serisi-36-maca-cikti-1048640919.html

İtalya'dan dünya rekoru: Yenilmezlik serisi 36 maça çıktı

İtalya'dan dünya rekoru: Yenilmezlik serisi 36 maça çıktı

2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsviçre ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya, dünya rekoru kırdı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T04:08+0300

2021-09-06T04:08+0300

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yaşam

italya

futbol

fifa dünya kupası

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Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini yönetimindeki İtalya A Milli Takımı, EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşırken hiç maç kaybetmemişti.Son dönemde müthiş bir çıkış yakalayan İtalya, son olarak İsviçre ile 0-0 berabere kaldı ve dünya rekorunun tek sahibi oldu.Üst üste 36 maç kaybetmeyen İtalya, böylece 2007-09 arasında İspanya ve 1993-96 arasında Brezilya'nın 35 maçlık serilerini geride bıraktı.Bu süreçte 27 galibiyet ve 9 beraberlik alan İtalya, 88 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde 12 gol gördü.

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italya, futbol, fifa dünya kupası