https://tr.sputniknews.com/20210906/jeff-bezostan-yaslanmaya-karsi-calismalar-icin-yeni-yatirim-1048648056.html

Jeff Bezos'tan 'yaşlanmaya karşı' çalışmalar için yeni yatırım

Jeff Bezos'tan 'yaşlanmaya karşı' çalışmalar için yeni yatırım

Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos ve Yuri Milner, yaşlanmayı durdurmak ve ölümsüzlüğü bulmak için kolları sıvadı. İkili, 'hücre yenileme programı'... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T11:57+0300

2021-09-06T11:57+0300

2021-09-06T11:56+0300

dünya

jeff bezos

hücre

yaşlanma

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Milyarderler Jeff Bezos ve Yuri Milner, yaşlanmayı durdurup, ölümsüzlüğü getirecek bir biyoteknoloji firmasını finanse ettiklerini açıkladı.Bezos ve Milner tarafından desteklenen Altos Labs, bu yılın başında ABD ve İngiltere’de kuruldu. Firma, yaşlanmayı durdurmak için ‘hücre yenileme programı’ teknolojisini geliştiriyor.Jeff Bezos ve Yuri Milner gibi isimlerin de desteklediği proje için şu ana kadar en az 270 milyon dolar toplandı.Nobel ödüllü isimler de varAltos Labs, yaşlanma karşıtı, yeniden hücre programlarına öncülük eden bir kurum olarak öne çıkarken, bu proje için kurulan ekibin başında 2012 Nobel Ödüllü Dr. Shinya Yamanaka yer alıyor.Atlos Labs’te görev yapmaya başlayan isimler arasında California Salk Enstitüsü’nde çalışan ve hücre yenileme teknolojisine öncülük eden isimlerden İspanyol biyolog Dr. Juan Carlos Izpisua Belmonte de yer alıyor.2016 yılında bu ikili öncülüğünde embriyonik kök hücre tekniği geliştirildi ve ilk kez fareler üzerinde uygulandı.Technology Review dergisi, deneyden sonra Izpisua Belmonte’nin yeniden programlama tekniğini potansiyel bir ‘yaşam iksiri’ olarak adlandırdığını bildirdi.Ne Bezos ne de Milner, yaşlanma karşıtı çözümler arayan laboratuvarlara yatırım yapmaya yabancı isimler değil.Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan 57 yaşındaki Bezos, daha önce yaşlanma karşıtı Unity Biotechnology’ye yatırım yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210821/dunyanin-en-zengin-kisisi-jeff-bezos-evine-dondurma-muslugu-taktirdi-1048218921.html

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jeff bezos, hücre, yaşlanma