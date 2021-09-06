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Jeff Bezos'tan 'yaşlanmaya karşı' çalışmalar için yeni yatırım
Jeff Bezos'tan 'yaşlanmaya karşı' çalışmalar için yeni yatırım
Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos ve Yuri Milner, yaşlanmayı durdurmak ve ölümsüzlüğü bulmak için kolları sıvadı. İkili, 'hücre yenileme programı'... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T11:57+0300
2021-09-06T11:56+0300
dünya
jeff bezos
hücre
yaşlanma
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Milyarderler Jeff Bezos ve Yuri Milner, yaşlanmayı durdurup, ölümsüzlüğü getirecek bir biyoteknoloji firmasını finanse ettiklerini açıkladı.Bezos ve Milner tarafından desteklenen Altos Labs, bu yılın başında ABD ve İngiltere’de kuruldu. Firma, yaşlanmayı durdurmak için ‘hücre yenileme programı’ teknolojisini geliştiriyor.Jeff Bezos ve Yuri Milner gibi isimlerin de desteklediği proje için şu ana kadar en az 270 milyon dolar toplandı.Nobel ödüllü isimler de varAltos Labs, yaşlanma karşıtı, yeniden hücre programlarına öncülük eden bir kurum olarak öne çıkarken, bu proje için kurulan ekibin başında 2012 Nobel Ödüllü Dr. Shinya Yamanaka yer alıyor.Atlos Labs’te görev yapmaya başlayan isimler arasında California Salk Enstitüsü’nde çalışan ve hücre yenileme teknolojisine öncülük eden isimlerden İspanyol biyolog Dr. Juan Carlos Izpisua Belmonte de yer alıyor.2016 yılında bu ikili öncülüğünde embriyonik kök hücre tekniği geliştirildi ve ilk kez fareler üzerinde uygulandı.Technology Review dergisi, deneyden sonra Izpisua Belmonte’nin yeniden programlama tekniğini potansiyel bir ‘yaşam iksiri’ olarak adlandırdığını bildirdi.Ne Bezos ne de Milner, yaşlanma karşıtı çözümler arayan laboratuvarlara yatırım yapmaya yabancı isimler değil.Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan 57 yaşındaki Bezos, daha önce yaşlanma karşıtı Unity Biotechnology’ye yatırım yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210821/dunyanin-en-zengin-kisisi-jeff-bezos-evine-dondurma-muslugu-taktirdi-1048218921.html
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jeff bezos, hücre, yaşlanma

Jeff Bezos'tan 'yaşlanmaya karşı' çalışmalar için yeni yatırım

11:57 06.09.2021
© REUTERS / Joshua RobertsВладелец Amazon Джефф Безос
Владелец Amazon Джефф Безос - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© REUTERS / Joshua Roberts
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Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos ve Yuri Milner, yaşlanmayı durdurmak ve ölümsüzlüğü bulmak için kolları sıvadı. İkili, 'hücre yenileme programı' sunan biyoteknoloji firmasını finanse ettiklerini açıkladı.
Milyarderler Jeff Bezos ve Yuri Milner, yaşlanmayı durdurup, ölümsüzlüğü getirecek bir biyoteknoloji firmasını finanse ettiklerini açıkladı.
Bezos ve Milner tarafından desteklenen Altos Labs, bu yılın başında ABD ve İngiltere’de kuruldu. Firma, yaşlanmayı durdurmak için ‘hücre yenileme programı’ teknolojisini geliştiriyor.
Jeff Bezos ve Yuri Milner gibi isimlerin de desteklediği proje için şu ana kadar en az 270 milyon dolar toplandı.
Jeff Bezos - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
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Dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos, evine dondurma musluğu taktırdı
21 Ağustos, 22:50

Nobel ödüllü isimler de var

Altos Labs, yaşlanma karşıtı, yeniden hücre programlarına öncülük eden bir kurum olarak öne çıkarken, bu proje için kurulan ekibin başında 2012 Nobel Ödüllü Dr. Shinya Yamanaka yer alıyor.
Atlos Labs’te görev yapmaya başlayan isimler arasında California Salk Enstitüsü’nde çalışan ve hücre yenileme teknolojisine öncülük eden isimlerden İspanyol biyolog Dr. Juan Carlos Izpisua Belmonte de yer alıyor.
2016 yılında bu ikili öncülüğünde embriyonik kök hücre tekniği geliştirildi ve ilk kez fareler üzerinde uygulandı.
Technology Review dergisi, deneyden sonra Izpisua Belmonte’nin yeniden programlama tekniğini potansiyel bir ‘yaşam iksiri’ olarak adlandırdığını bildirdi.
Ne Bezos ne de Milner, yaşlanma karşıtı çözümler arayan laboratuvarlara yatırım yapmaya yabancı isimler değil.
Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan 57 yaşındaki Bezos, daha önce yaşlanma karşıtı Unity Biotechnology’ye yatırım yapmıştı.
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