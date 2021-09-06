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Kadın iç çamaşırı çalan sapık yakalandı
Kadın iç çamaşırı çalan sapık yakalandı
Japonya'da polis 56 yaşındaki bir adamı bozuk parayla çalışan çamaşırhanelerden 700'den fazla kadın iç çamaşırı parçası çaldığı şüphesiyle tutukladı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T13:10+0300
2021-09-06T13:10+0300
2021-09-06T13:15+0300
dünya
japonya
iç çamaşırı
hırsızlık
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Japonya'nın güneyindeki Beppu kentinde polis bir adamı bozuk parayla çalışan çamaşırhanelerden 730 parça kadın iç çamaşırı çaldığı için tutukladı.Business Insider'da yer alan habere göre, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, 56 yaşındaki Tetsuo Urata'yı kendine ait 6 çift iç çamaşırını çalmakla suçladı.Haber Global'in aktardığına göre, Urata'nın kapısına dayanan polis evde yaptığı aramada tam 730 parça iç çamaşırı bulunca adam suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.Polis departmanı sözcüsü Abema verdiği demeçte, "Yıllardır bu kadar çok sayıda külota el koymamıştık" dedi.Seri hırsızlıkSon yıllarda Japonya'da seri iç çamaşırı hırsızlığı giderek artıyor. Daha önce 30 yaşındaki elektrikçi Takahiro Kubo'nun da genç kızlardan 424 parça iç çamaşırı ve mayo çaldığı ortaya çıkmıştı.
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japonya, iç çamaşırı, hırsızlık
Kadın iç çamaşırı çalan sapık yakalandı 13:10 06.09.2021 (güncellendi: 13:15 06.09.2021)
Japonya'da polis 56 yaşındaki bir adamı bozuk parayla çalışan çamaşırhanelerden 700'den fazla kadın iç çamaşırı parçası çaldığı şüphesiyle tutukladı.
Japonya'nın güneyindeki
Beppu kentinde polis bir adamı bozuk parayla çalışan çamaşırhanelerden 730 parça kadın iç çamaşırı çaldığı için tutukladı.
Business Insider'da yer alan habere göre, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, 56 yaşındaki Tetsuo Urata'yı kendine ait 6 çift iç çamaşırını çalmakla suçladı.
Haber Global'in aktardığına göre,
Urata'nın kapısına dayanan polis evde yaptığı aramada tam 730 parça iç çamaşırı bulunca adam suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.
Polis departmanı sözcüsü Abema verdiği demeçte,
"Yıllardır bu kadar çok sayıda külota el koymamıştık" dedi. Seri hırsızlık
Son yıllarda
Japonya'da seri iç çamaşırı hırsızlığı giderek artıyor. Daha önce 30 yaşındaki elektrikçi Takahiro Kubo'nun da genç kızlardan 424 parça iç çamaşırı ve mayo çaldığı ortaya çıkmıştı.