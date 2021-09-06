https://tr.sputniknews.com/20210906/kadin-ic-camasiri-calan-sapik-yakalandi-1048650896.html

Kadın iç çamaşırı çalan sapık yakalandı

Kadın iç çamaşırı çalan sapık yakalandı

Japonya'da polis 56 yaşındaki bir adamı bozuk parayla çalışan çamaşırhanelerden 700'den fazla kadın iç çamaşırı parçası çaldığı şüphesiyle tutukladı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T13:10+0300

2021-09-06T13:10+0300

2021-09-06T13:15+0300

dünya

japonya

iç çamaşırı

hırsızlık

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Japonya'nın güneyindeki Beppu kentinde polis bir adamı bozuk parayla çalışan çamaşırhanelerden 730 parça kadın iç çamaşırı çaldığı için tutukladı.Business Insider'da yer alan habere göre, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, 56 yaşındaki Tetsuo Urata'yı kendine ait 6 çift iç çamaşırını çalmakla suçladı.Haber Global'in aktardığına göre, Urata'nın kapısına dayanan polis evde yaptığı aramada tam 730 parça iç çamaşırı bulunca adam suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.Polis departmanı sözcüsü Abema verdiği demeçte, "Yıllardır bu kadar çok sayıda külota el koymamıştık" dedi.Seri hırsızlıkSon yıllarda Japonya'da seri iç çamaşırı hırsızlığı giderek artıyor. Daha önce 30 yaşındaki elektrikçi Takahiro Kubo'nun da genç kızlardan 424 parça iç çamaşırı ve mayo çaldığı ortaya çıkmıştı.

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japonya, iç çamaşırı, hırsızlık