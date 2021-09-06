Kafaları yapışık doğan ikizler 12 saatlik ameliyatla ayrıldı

İsrail'de başlarının arka kısmından yapışık doğan ikizler, Beerşaba kentinde bulunan Soroka Tıp Merkezi’nde gerçekleşen 12 saatlik kritik bir ameliyatla birbirlerinden ayrıldı. Operasyon öncesinde iki aylık hazırlık süreci geçiren kız bebeklerin ameliyatına ondan fazla uzmanın girdiği belirtildi. Ameliyatın ardından ilk defa birbirlerini gören kız çocuklarının fotoğrafı, sosyal medyada ilgi çekti.Hastanedeki Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesi direktörü Dr Isaac Lazar, "Hemşireler yeni ayrılmış bebekleri bir araya getirdiklerinde birbirlerine baktılar, sesler çıkardılar ve birbirlerine dokundular. Aralarındaki iletişimi görebiliyordunuz ve bu çok özeldi" dedi. Ameliyata giren Plastik Cerrahi Bölüm Başkanı Eldad Silberstein ise bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Silberstein, riskli ayırma ameliyatının İsrail'de ilk kez, dünyada ise 20. olduğunu açıkladı.
Hastanedeki Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesi direktörü Dr Isaac Lazar, "Hemşireler yeni ayrılmış bebekleri bir araya getirdiklerinde birbirlerine baktılar, sesler çıkardılar ve birbirlerine dokundular. Aralarındaki iletişimi görebiliyordunuz ve bu çok özeldi" dedi.
Ameliyata giren Plastik Cerrahi Bölüm Başkanı Eldad Silberstein ise bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Silberstein, riskli ayırma ameliyatının İsrail'de ilk kez, dünyada ise 20. olduğunu açıkladı.