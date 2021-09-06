https://tr.sputniknews.com/20210906/karabagda-savasin-ardindan-bir-ilk-azerbaycan-turkiye-ortak-tatbikati-1048661891.html

Karabağ’da savaşın ardından bir ilk: Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatı

Karabağ’da savaşın ardından bir ilk: Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatı

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Laçın ilçesinde, Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatı başladı. Tatbikat, Azerbaycan ile Ermenistan arasında 44... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T17:49+0300

2021-09-06T17:49+0300

2021-09-06T17:49+0300

türkiye

azerbaycan

tatbikat

dağlık karabağ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/13/1043609000_0:0:981:551_1920x0_80_0_0_c505a84e9f0aeb2e8e600cb84be2af78.jpg

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri işbirliği anlaşmasına uygun olarak Laçın ilçesinde atış talimli ortak taktik tatbikat başladı. Azerbaycan ve Türkiye askerlerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın başlıca amacı, komutanların karar alma ve alt birimleri yönetme becerilerinin geliştirilmesi dahil olmak üzere, askeri operasyonlarda işbirliği ve koordinasyonun iyileştirilmesi” ifadesine yer verildi.Tatbikatta, modern askeri teçhizat ve diğer askeri araçları zorlu arazilerde kullanma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde odaklanılacağı belirtildi.

azerbaycan

dağlık karabağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, azerbaycan, tatbikat, dağlık karabağ