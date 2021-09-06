Karabük'te 5 çocuk babası ağaca asılı halde bulundu

75.Yıl Mahallesi 68 Nolu Sokak’ta meydana gelen olayda, ağaca iple asılı halde bulunan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.İhlas Haber Ajansı'na göre olayla ilgili inceleme başlatılırken ağaçta asılı olan şahsın 5 çocuk babası 42 yaşındaki Adem S. olduğu belirlendi. Adamın cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı'na göre olayla ilgili inceleme başlatılırken ağaçta asılı olan şahsın 5 çocuk babası 42 yaşındaki Adem S. olduğu belirlendi. Adamın cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.