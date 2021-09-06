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Karabük'te 5 çocuk babası ağaca asılı halde bulundu
Karabük'te 5 çocuk babası ağaca asılı halde bulundu
Karabük'te 5 çocuk babası 42 yaşındaki şahıs, ağaca iple asılmış halde bulundu. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T00:59+0300
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yaşam
cinayet
ağaç
intihar
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75.Yıl Mahallesi 68 Nolu Sokak’ta meydana gelen olayda, ağaca iple asılı halde bulunan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.İhlas Haber Ajansı'na göre olayla ilgili inceleme başlatılırken ağaçta asılı olan şahsın 5 çocuk babası 42 yaşındaki Adem S. olduğu belirlendi. Adamın cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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cinayet, ağaç, intihar

Karabük'te 5 çocuk babası ağaca asılı halde bulundu

00:59 06.09.2021 (güncellendi: 01:02 06.09.2021)
© İHAKarabük'te 5 çocuk babası ağaca asılı halde bulundu
Karabük'te 5 çocuk babası ağaca asılı halde bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© İHA
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Karabük'te 5 çocuk babası 42 yaşındaki şahıs, ağaca iple asılmış halde bulundu.
75.Yıl Mahallesi 68 Nolu Sokak’ta meydana gelen olayda, ağaca iple asılı halde bulunan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
İhlas Haber Ajansı'na göre olayla ilgili inceleme başlatılırken ağaçta asılı olan şahsın 5 çocuk babası 42 yaşındaki Adem S. olduğu belirlendi. Adamın cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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