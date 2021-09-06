https://tr.sputniknews.com/20210906/karabukte-5-cocuk-babasi-agaca-asili-halde-bulundu-1048639360.html

Karabük'te 5 çocuk babası ağaca asılı halde bulundu

Karabük'te 5 çocuk babası ağaca asılı halde bulundu

Karabük'te 5 çocuk babası 42 yaşındaki şahıs, ağaca iple asılmış halde bulundu. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T00:59+0300

2021-09-06T00:59+0300

2021-09-06T01:02+0300

yaşam

cinayet

ağaç

intihar

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75.Yıl Mahallesi 68 Nolu Sokak’ta meydana gelen olayda, ağaca iple asılı halde bulunan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.İhlas Haber Ajansı'na göre olayla ilgili inceleme başlatılırken ağaçta asılı olan şahsın 5 çocuk babası 42 yaşındaki Adem S. olduğu belirlendi. Adamın cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cinayet, ağaç, intihar