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Katar Emiri, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlarıyla Afganistan'ı görüştü
Katar Emiri, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlarıyla Afganistan'ı görüştü
Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Afganistan'daki gelişmeleri ele aldı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T22:53+0300
2021-09-06T22:53+0300
dünya
abd
katar
antony blinken
görüşme
katar emiri şeyh temim
emir
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Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Emir Temim, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren ABD'li bakanları başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda kabul etti.Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler masaya yatırıldı.Özellikle Afganistan'daki gelişmelerin ve istikrar için sarf edilen çabaların ele alındığı görüşmede, bakanlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'daki barış sürecine destek için sarf ettiği çabalardan ötürü Katar Emiri'ne teşekkürlerini iletti.Bakanların ayrıca, Biden'ın, ABD'li vatandaşların ve Afgan sivillerin Afganistan'dan tahliyesinde sağladığı kolaylıktan ötürü Emir Temim'e şükranlarını sunduğu aktarıldı.Katar, ABD'nin Afganistan'dan Amerikalılar ile Afganları tahliyesi sürecinde bu kişilerin geçici konaklayacağı ülkeler arasında yer almıştı.
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abd, katar, antony blinken, görüşme, katar emiri şeyh temim, emir, lloyd austin

Katar Emiri, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlarıyla Afganistan'ı görüştü

22:53 06.09.2021
© AP Photo / Olivier DoulieryKatar Emiri, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlarıyla Afganistan'ı görüştü
Katar Emiri, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlarıyla Afganistan'ı görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© AP Photo / Olivier Douliery
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Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Afganistan'daki gelişmeleri ele aldı.
Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Emir Temim, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren ABD'li bakanları başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda kabul etti.
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler masaya yatırıldı.
Özellikle Afganistan'daki gelişmelerin ve istikrar için sarf edilen çabaların ele alındığı görüşmede, bakanlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'daki barış sürecine destek için sarf ettiği çabalardan ötürü Katar Emiri'ne teşekkürlerini iletti.
Bakanların ayrıca, Biden'ın, ABD'li vatandaşların ve Afgan sivillerin Afganistan'dan tahliyesinde sağladığı kolaylıktan ötürü Emir Temim'e şükranlarını sunduğu aktarıldı.
Katar, ABD'nin Afganistan'dan Amerikalılar ile Afganları tahliyesi sürecinde bu kişilerin geçici konaklayacağı ülkeler arasında yer almıştı.
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