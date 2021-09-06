https://tr.sputniknews.com/20210906/katar-emiri-abd-disisleri-ve-savunma-bakanlariyla-afganistani-gorustu-1048669206.html

Katar Emiri, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlarıyla Afganistan'ı görüştü

Katar Emiri, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlarıyla Afganistan'ı görüştü

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Afganistan'daki gelişmeleri ele aldı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T22:53+0300

2021-09-06T22:53+0300

2021-09-06T22:53+0300

dünya

abd

katar

antony blinken

görüşme

katar emiri şeyh temim

emir

lloyd austin

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Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Emir Temim, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren ABD'li bakanları başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda kabul etti.Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler masaya yatırıldı.Özellikle Afganistan'daki gelişmelerin ve istikrar için sarf edilen çabaların ele alındığı görüşmede, bakanlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'daki barış sürecine destek için sarf ettiği çabalardan ötürü Katar Emiri'ne teşekkürlerini iletti.Bakanların ayrıca, Biden'ın, ABD'li vatandaşların ve Afgan sivillerin Afganistan'dan tahliyesinde sağladığı kolaylıktan ötürü Emir Temim'e şükranlarını sunduğu aktarıldı.Katar, ABD'nin Afganistan'dan Amerikalılar ile Afganları tahliyesi sürecinde bu kişilerin geçici konaklayacağı ülkeler arasında yer almıştı.

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abd, katar, antony blinken, görüşme, katar emiri şeyh temim, emir, lloyd austin