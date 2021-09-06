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https://tr.sputniknews.com/20210906/kazanda-musluman-film-festivali-acildi-1048665723.html
Kazan’da Müslüman Film Festivali açıldı
Kazan’da Müslüman Film Festivali açıldı
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da, bu yıl 17’si düzenlenen Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali’ne start verildi... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T20:09+0300
2021-09-06T20:09+0300
2021-09-06T20:09+0300
kazan
film festivali
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Bu yılki sloganı ‘Kültürlerin diyaloğundan diyalog kültürüne’ olan 17. Kazan Uluslararası Film Festivali’nde 45 ülkeden eserler gösterilecek. Ana yarışmaya 50 çalışma girmeyi başardı.Türkiye adına festivale, Ferit Karahan’ın Okul Tıraşı ve Didem Şahin’in Acı ve Tatlı adlı çalışmaları dahil birkaç film birden katılıyor.Yarışma dışı ‘Türk Dünyası’ programında, oyuncu Meryem Uzerli'nin başrolünde yer aldığı “Kovan” filmi gösterilecek.Tarihî televizyon dizisi Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Sümbül Ağa karakteri ile ünlen Selim Bayraktar da 17. Kazan Uluslararası Film Festivali’nin jüri üyeleri arasında yer alıyor.Festivalin ayrı bir programı kapsamında Afganistan yapımı filmler gösterilecek.
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kazan, film festivali
Kazan’da Müslüman Film Festivali açıldı
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da, bu yıl 17’si düzenlenen Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali’ne start verildi. Etkinlik 10 Eylül’e kadar sürecek.
Bu yılki sloganı ‘Kültürlerin diyaloğundan diyalog kültürüne’ olan 17. Kazan Uluslararası Film Festivali’nde 45 ülkeden eserler gösterilecek. Ana yarışmaya 50 çalışma girmeyi başardı.
Türkiye adına festivale, Ferit Karahan’ın Okul Tıraşı ve Didem Şahin’in Acı ve Tatlı adlı çalışmaları dahil birkaç film birden katılıyor.
Yarışma dışı ‘Türk Dünyası’ programında, oyuncu Meryem Uzerli'nin başrolünde yer aldığı “Kovan” filmi gösterilecek.
Tarihî televizyon dizisi Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Sümbül Ağa karakteri ile ünlen Selim Bayraktar da 17. Kazan Uluslararası Film Festivali’nin jüri üyeleri arasında yer alıyor.
Festivalin ayrı bir programı kapsamında Afganistan yapımı filmler gösterilecek.