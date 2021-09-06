https://tr.sputniknews.com/20210906/kazayi-gordu-112den-yardim-istedi-yarali-kadin-esi-cikti-1048646959.html

Kazayı gördü, 112’den yardım istedi, yaralı kadın eşi çıktı

Kazayı gördü, 112’den yardım istedi, yaralı kadın eşi çıktı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bir motosiklet yayaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile çarptığı kadın yaralandı. Kazayı uzaktan görüp 112'den telefonla... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T11:08+0300

2021-09-06T11:08+0300

2021-09-06T11:12+0300

türkiye

balıkesir

ayvalık

kaza

motosiklet

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Ayvalık'ın tek ana arteri olan Atatürk Caddesi üzerinde süratli olduğu belirtilen motosikleti sürücüsü S.Ü. o sırada bir balıkçıdan alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Deniz Sural'a çarptı. Sural'a çarptıktan sonra savrulan motosiklet sürücüsü S.Ü. de yolun karşısında bir başka araca çarparak durabildi.Kazada motosikletin çarptığı 1 çocuk annesi Deniz Sural ağır, motosiklet sürücüsü S.Ü. de hafif yaralandı. Olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Sural'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu ancak hayati bir tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, 112 Acil Yardım ambulansının Gömeç ilçesinden olay yerine ulaşması nedeniyle yarım saat gecikmeli gelmesi vatandaşların tepkisini çekti. Kazayı uzaktan görüp, 112 acil yardım hattını arayan Deniz Sural'ın eşi Ali Sural ise kazazedenin eşi olduğunu öğrendi.

türkiye

balıkesir

ayvalık

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balıkesir, ayvalık, kaza, motosiklet