https://tr.sputniknews.com/20210906/kovid-19-asisi-erkeklerde-sperm-sayisini-arttiriyor-1048647316.html

'Kovid-19 aşısı erkeklerde sperm sayısını arttırıyor'

'Kovid-19 aşısı erkeklerde sperm sayısını arttırıyor'

Uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile hastalığa karşı geliştirilen aşıların erkek üreme sistemi üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T11:33+0300

2021-09-06T11:33+0300

2021-09-06T11:33+0300

koronavirüs

sperm

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1048310428_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_cea4b0d4b8e3213a0b300a264e30d1f4.jpg

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Androloji Bilim Dalı Başkanı ve Türk Androloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, yaptığı değerlendirmede, Kovid-19 görülme oranı kadın ve erkeklerde aynı olsa da yoğun bakımda tedavi oranının erkeklerde daha fazla olduğunu belirtti. Yapılan araştırmalarda, bu farka yol açan faktörün erkeklik hormonu testosteron olduğunun saptandığını aktaran Kadıoğlu, erkeklerde kadınlara göre 20 kat daha fazla bulunan testosteronun, Kovid-19'un hücre içine girmesi için gereken birtakım enzimlerin düzeyini etkilediğini, testosteron bağlamında bu enzimlerin çok daha fazla ortaya çıktığını ifade etti.ACE2 reseptörünün akciğer, testis, kalp, mesane ve böbrek gibi bazı organlarda bulunduğunu anlatan Kadıoğlu, özellikle Kovid-19'u orta ve ağır geçiren erkeklerde testisin de etkilendiğini söyledi. Kadıoğlu, genç erkeklerde testisin etkilenme oranının yaşlılara göre daha fazla olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:İstanbul Tıp Fakültesince yapılan çalışmada da Kovid-19 geçirenlerde testosteron oranının düşmesinin, ağır geçirenlerde ise testosteron oranının biraz daha düşük tespit edilmesinin müşahede edildiğinden bahseden Kadıoğlu, "Kovid-19'un kendisi erkeklerde sperm sayısında azalmaya ve çocuk olmasında birtakım sorunlara yol açıyor" ifadesini kullandı.Kadıoğlu, bazı kişilerin "aşının kısırlığa yol açabileceği" görüşünde olduğunu hatırlatarak, aşı olan erkeklerin üreme sistemi üzerinde yapılan çalışmaları şöyle aktardı: Vatandaşların gönül rahatlığıyla aşı olabileceğini ve aşıdan değil, Kovid-19'dan korkulması gerektiğini vurgulayan Kadıoğlu, "Kovid-19'un üreme sağlığına negatif etkisi var. Aşının herhangi bir negatif etkisi yok" şeklinde konuştu.Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek de Kovid-19'un ürolojik sisteme olumsuz etkilerinin bulunduğunu, özellikle sperm parametrelerinde ciddi azalmaya yol açtığını ve testislerde çeşitli hücrelere etki ettiğini anlattı. Kovid-19'u ağır ve orta şiddette geçirenlerin ürolojik sistemlerinde bu etkinin daha fazla görüldüğünü dile getiren Şimşek, "Virüs hem damarsal yapıyı hem de hastaların psikolojilerini bozarak cinsel fonksiyonları olumsuz yönde etkiliyor. Bunu koruyabilmek için virüs kapmamamız lazım. Bunda da en önemli nokta aşılama" diye konuştu.Cinsel fonksiyonu olumsuz etkileyen bu unsurların aşı ile ortadan kalktığının altını çizen Şimşek, "Çalışmalarda, aşı yaptıranlarda sperm parametreleri, sayısı ve hareketliliğinde ciddi iyileşmeler görülüyor. 'Acaba aşı cinsel fonksiyonu mu, sperm parametresini mi bozuyor?' korkusu var. Çalışmalarla bu korku ortadan kalkıyor. Vatandaşlarımızın aşı olmasını istiyorum. Bunu yaparken de hem genel bağışıklığı hem de toplum sağlığını oluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı. Kovid-19 salgını sonrasında erkek üreme sağlığının ele alındığı çalışmaların İtalya'da aylık hakemli tıbbi bir yayın olan Journal of Endocrinological Investigation'da bir araya toplandığını aktaran Şimşek, burada yer alan Çin ve ABD'deki araştırmalara işaret etti.Şimşek, konuşmasını şöyle tamamladı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sperm, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını