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Küvet deliğine çekildi, vücudu yaralarla doldu
Küvet deliğine çekildi, vücudu yaralarla doldu
İngiltere'de bir çocuk jakuzinin filtresine sıkıştı. Bilincini yitiren çocuk, üç kişinin yardımıyla zor kurtarıldı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T15:48+0300
2021-09-06T15:48+0300
yaşam
çocuk
kaza
jakuzi
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İngiltere'nin Shrewsbury kasabasında yaşanan olayda, Alex Williams'ın oğlu Harry küvette banyo yapıyordu. Harry'nin bir anda küvette zorlandığını fark eden ailesi, çocuklarını su yüzüne çıkarmak için uzun süre uğraştı. Yaşadıklarını Facebook'ta paylaşan baba, diğer ebeveynlerin benzer bir şey yaşamaması için üzücü olayı paylaşmaya karar verdiğini söyledi.Vücudunda yara ve kesikler meydana geldi"Tüm ebeveynlere güvenlik uyarısı" başlığıyla uyarı yazısı yazan baba, "Bu filtre çıkışı kısmen kapalı ama suyu alıp filtreye gönderen büyük bir dikdörtgen delik var ve Harry bu çıkışa emildi ve kaçamadı. Üç adam zor kurtardı. Çıkarıldığında ise bilinci kapalıydı ve kalp masajına başlandı. Neyse ki Harry şimdi evde ve iyileşiyor, ancak küvetten bu kadar çabuk kurtarılmasaydı ve tedavi o kadar iyi olmasaydı bugün burada olmayabilirdi" dedi.
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çocuk, kaza, jakuzi

Küvet deliğine çekildi, vücudu yaralarla doldu

15:48 06.09.2021
© Fotoğraf : Facebook/Alex Williamsküvette yaralanan çocuk
küvette yaralanan çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© Fotoğraf : Facebook/Alex Williams
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İngiltere'de bir çocuk jakuzinin filtresine sıkıştı. Bilincini yitiren çocuk, üç kişinin yardımıyla zor kurtarıldı.
İngiltere'nin Shrewsbury kasabasında yaşanan olayda, Alex Williams'ın oğlu Harry küvette banyo yapıyordu. Harry'nin bir anda küvette zorlandığını fark eden ailesi, çocuklarını su yüzüne çıkarmak için uzun süre uğraştı.
Yaşadıklarını Facebook'ta paylaşan baba, diğer ebeveynlerin benzer bir şey yaşamaması için üzücü olayı paylaşmaya karar verdiğini söyledi.

Vücudunda yara ve kesikler meydana geldi

"Tüm ebeveynlere güvenlik uyarısı" başlığıyla uyarı yazısı yazan baba, "Bu filtre çıkışı kısmen kapalı ama suyu alıp filtreye gönderen büyük bir dikdörtgen delik var ve Harry bu çıkışa emildi ve kaçamadı. Üç adam zor kurtardı. Çıkarıldığında ise bilinci kapalıydı ve kalp masajına başlandı. Neyse ki Harry şimdi evde ve iyileşiyor, ancak küvetten bu kadar çabuk kurtarılmasaydı ve tedavi o kadar iyi olmasaydı bugün burada olmayabilirdi" dedi.
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