https://tr.sputniknews.com/20210906/kuzey-akim-2-projesinde-son-boru-dosendi-1048662840.html

Kuzey Akım 2 projesinde son boru döşendi

Kuzey Akım 2 projesinde son boru döşendi

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin operatör şirketi Nord Stream 2, 'Fortuna' boru döşeme gemisindeki uzmanların projenin ikinci kolunun son borusunun... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T18:08+0300

2021-09-06T18:08+0300

2021-09-06T18:08+0300

dünya

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kuzey akım-2

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açıklama

nord stream 2 ag

kuzey akım

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Nord Stream 2 AG'den yapılan açıklamada, proje kapsamında görev yapan 'Fortuna' gemisinin son borunun kaynaklama işini Baltık Denizi'nin Alman karasularında tamamladığı belirtildi.Nord Stream 2 AG, bir sonraki aşamada Almanya'dan uzanan boru hattının Danimarka tarafından uzanan hatla birleştirileceğini kaydederek "Daha sonra, boru hattının bu yıl sonuna kadar devreye alınması için ikinci kolda başlatma ve ayarlama işleri yapılacak" dedi.Şirket, Kuzey Akım 2'nin Avrupa enerji piyasasının uzun vadeli doğalgaz ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacağını ve güvenilir ve güvenli tedarik sağlayacağını vurguladı.Kuzey Akım 2 boru hattı projesiToplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.1 Nisan'da yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işini tamamladığı bildirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210820/blinken-kuzey-akim-2ye-yeni-yaptirimlar-duyurdu-1048201020.html

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