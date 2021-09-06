https://tr.sputniknews.com/20210906/lavrov-afganistanda-normal-hayata-gecis-yalnizca-kapsayici-bir-hukumetle-saglanabilir-1048660472.html

Lavrov: Afganistan'da normal hayata geçiş, yalnızca kapsayıcı bir hükümetle sağlanabilir

Lavrov: Afganistan'da normal hayata geçiş, yalnızca kapsayıcı bir hükümetle sağlanabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'da normal hayata geçişin yalnızca kapsayıcı bir hükümetle sağlanabileceğini söyledi. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T16:45+0300

2021-09-06T16:45+0300

2021-09-06T16:45+0300

rusya

sergey lavrov

afganistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048388080_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_05e69c05722d33a7ddb14c436112bcd5.jpg

St. Petersburg'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, yeni Afgan hükümetinin kapsayıcı olması halinde Rusya'nın bu hükümete destek vereceğini belirtti.Lavrov, "Taliban ve Peştunların yanı sıra Özbekler, Hazaralar, Tacikler gibi diğer etnik gruplar da dahil olmak üzere Afgan toplumunun tamamını yansıtacak bir hükümet kurma sürecini desteklemek istiyoruz. Ancak böyle kapsayıcı bir hükümet, Afgan komşularımız için yeni hayata sürdürülebilir bir geçiş sağlayabilir" dediTaliban'ın Rusya'yı hükümet kurma törenine davet etmesini değerlendiren Lavrov, hükümetin kapsayıcı olması halinde Rusya'nın davet edilen diğer ülkelerle birlikte Taliban'ın törenine memnuniyetle katılacağını belirtti.Al Jazeera'ye konuşan bir Taliban yetkilisi, Rusya'nın yanı sıra Türkiye, Çin, İran Katar ve Pakistan'a hükümet kurma törenine katılmaları için resmi davet gönderildiğini söylemişti.

rusya

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, sergey lavrov, afganistan