https://tr.sputniknews.com/20210906/lavrov-kuzey-akim-2-birkac-gun-icerisinde-tamamlanacak-1048658918.html

Lavrov: Kuzey Akım-2 birkaç gün içerisinde tamamlanacak

Lavrov: Kuzey Akım-2 birkaç gün içerisinde tamamlanacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapımının birkaç gün içerisinde tamamlanacağını... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T16:18+0300

2021-09-06T16:18+0300

2021-09-06T16:18+0300

sergey lavrov

kuzey akım-2

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Rusya Dışişleri bakanı Lavrov, ülkesinden Almanya’ya uzanan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına ilişkin, “Yapımı birkaç gün sonra tamamlanacak, çalışmaya başlayacak” dedi.Lavrov söz konusu açıklamayı, ülkesinin çeşitli gerekçelerle spor müsabakalarından men edilmiş olmasına ilişkin bir soru karşısında yaptı.Rusya Dışişleri Bakanı bu soru karşısında şunları söyledi: “Spordan bahsettiniz ancak spor, ahlaktan yoksun yöntemlerle bizi sınırlamaya çalıştıkları tek alan değil. Ekonomiyi, ekonomik yaptırımları alın. Şu an doğrudan saldırı altındayız, fakat buna karşın Kuzey Akım-2, birkaç gün sonra tamamlanacak, çalışmaya başlayacak. Amerikalılar, onun ne olursa olsun tamamlanacağını anladı.”Gazprom: İlk sevkiyatlar bu ısınma sezonunda yapılacakKuzey Akım-2, başta ABD ve onun baskısı nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin öne sürdüğü bürokratik engeller ve yaptırımlar nedeniyle beklenenden bir süre daha geç işler hâle gelecek. Zira inşa çalışmaları bu engeller nedeniyle yavaşlasa da devam etti.Rus devlet doğalgaz şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller, salı günü yaptığı açıklamasında, Kuzey Akım-2 hattı üstünden ilk doğalgaz sevkiyatlarının bu sonbaharda başlamasını beklediklerini kaydetmişti.Söz konusu doğalgaz boru hattı, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor. Rus gazını Almanya’nın yanında diğer Avrupa ülkelerinin pazarlarına da ulaştıracak taşıyacak hat, Kuzey Akım hattına paralel olarak ilerliyor.

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sergey lavrov, kuzey akım-2