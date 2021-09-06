Maşa ile Koca Ayı, YouTube’da 100 milyardan fazla kez izlendi

Üretici şirket Animaccord’un açıklamasına göre, Maşa ile Koca Ayı’nın çeşitli dillerdeki kanalları YouTube’da bulunduğu 10 yıldır gelişmeye devam etti, Rusya ve dünyada başarı elde etti. Çizgi film, sitede 10 yılda 100 milyardan fazla izlendi. Çizgi filmin en çok izlenen serisi 4.4 milyar kez görüntülenirken, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Portekizce ve Ukraynaca kanalları ‘Elmas YouTube Butonu’ kazandı.Çizgi filmin izleyici sayısı da tüm ülkelerde artmaya devam ediyor. 2020 yılı sonunda İngilizce kanaldaki abone sayısı iki kattan fazla artarak 28 milyonu aştı.Açıklamada, Maşa ile Koca Ayı’nın YouTube’da en fazla izlenen animasyon olarak Guiness Rekoru’na sahip olduğu da hatırlatılıyor.Parrot Analytics medya araştırmaları şirketine göre, Maşa ile Koca ayı, okul öncesi çağı arasında dünyanın en çok talep gören çizgi filmi olmuştu.
Ünlü Rus çizgi filmi Maşa ile Koca Ayı’nın YouTube’daki izlenme sayısı 10 yılda 100 milyarı geçti.
Üretici şirket Animaccord’un açıklamasına göre, Maşa ile Koca Ayı’nın çeşitli dillerdeki kanalları YouTube’da bulunduğu 10 yıldır gelişmeye devam etti, Rusya ve dünyada başarı elde etti. Çizgi film, sitede 10 yılda 100 milyardan fazla izlendi. Çizgi filmin en çok izlenen serisi 4.4 milyar kez görüntülenirken, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Portekizce ve Ukraynaca kanalları ‘Elmas YouTube Butonu’ kazandı.
Çizgi filmin izleyici sayısı da tüm ülkelerde artmaya devam ediyor. 2020 yılı sonunda İngilizce kanaldaki abone sayısı iki kattan fazla artarak 28 milyonu aştı.
Açıklamada, Maşa ile Koca Ayı’nın YouTube’da en fazla izlenen animasyon olarak Guiness Rekoru’na sahip olduğu da hatırlatılıyor.
ParrotAnalytics medya araştırmaları şirketine göre, Maşa ile Koca ayı, okul öncesi çağı arasında dünyanın en çok talep gören çizgi filmi olmuştu.