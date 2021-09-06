https://tr.sputniknews.com/20210906/masa-ile-koca-ayi-youtubeda-100-milyardan-fazla-kez-izlendi-1048664490.html

Maşa ile Koca Ayı, YouTube’da 100 milyardan fazla kez izlendi

Maşa ile Koca Ayı, YouTube’da 100 milyardan fazla kez izlendi

Ünlü Rus çizgi filmi Maşa ile Koca Ayı’nın YouTube’daki izlenme sayısı 10 yılda 100 milyarı geçti. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T19:21+0300

2021-09-06T19:21+0300

2021-09-06T19:21+0300

maşa ile koca ayı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048657172_0:263:2048:1415_1920x0_80_0_0_7b04a1fc754686d60cd60f59fa5bed77.jpg

Üretici şirket Animaccord’un açıklamasına göre, Maşa ile Koca Ayı’nın çeşitli dillerdeki kanalları YouTube’da bulunduğu 10 yıldır gelişmeye devam etti, Rusya ve dünyada başarı elde etti. Çizgi film, sitede 10 yılda 100 milyardan fazla izlendi. Çizgi filmin en çok izlenen serisi 4.4 milyar kez görüntülenirken, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Portekizce ve Ukraynaca kanalları ‘Elmas YouTube Butonu’ kazandı.Çizgi filmin izleyici sayısı da tüm ülkelerde artmaya devam ediyor. 2020 yılı sonunda İngilizce kanaldaki abone sayısı iki kattan fazla artarak 28 milyonu aştı.Açıklamada, Maşa ile Koca Ayı’nın YouTube’da en fazla izlenen animasyon olarak Guiness Rekoru’na sahip olduğu da hatırlatılıyor.Parrot Analytics medya araştırmaları şirketine göre, Maşa ile Koca ayı, okul öncesi çağı arasında dünyanın en çok talep gören çizgi filmi olmuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maşa ile koca ayı