https://tr.sputniknews.com/20210906/meteorolojiden-istanbul-dahil-bircok-ile-saganak-uyarisi-1048642741.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı

Meteoroloji, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri, Çanakkale'nin doğusu ile Akdeniz'in... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T06:58+0300

2021-09-06T06:58+0300

2021-09-06T06:57+0300

yaşam

sağanak yağış

meteoroloji

sağanak

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri, Çanakkale’nin doğusu ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıMeteoroloji ayrıca, "Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20210903/meteorolojiden-istanbul-ve-cevresine-saganak-uyarisi-1048565543.html

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2021

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