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Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı
Meteoroloji, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri, Çanakkale'nin doğusu ile Akdeniz'in... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T06:58+0300
2021-09-06T06:57+0300
yaşam
sağanak yağış
meteoroloji
sağanak
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri, Çanakkale’nin doğusu ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıMeteoroloji ayrıca, "Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210903/meteorolojiden-istanbul-ve-cevresine-saganak-uyarisi-1048565543.html
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sağanak yağış, meteoroloji, sağanak, sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı

06:58 06.09.2021
© DHAyağış, sağanak yağış, yağmur
yağış, sağanak yağış, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© DHA
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Meteoroloji, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri, Çanakkale'nin doğusu ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak yağışlı geçeceği şeklinde tahmininde bulundu. Meteoroloji sel, yıldırım ve ağaç devrilmelerine karşı da uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri, Çanakkale’nin doğusu ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji ayrıca, "Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısında bulundu.
Yağış, sağanak, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
TÜRKİYE
Meteoroloji'den İstanbul ve çevresine sağanak uyarısı
3 Eylül, 02:14
001000
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