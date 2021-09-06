https://tr.sputniknews.com/20210906/miguel-crespo-resmen-fenerbahcede-1048661339.html

Miguel Crespo resmen Fenerbahçe'de

Miguel Crespo resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Miguel Crespo'yu resmen kadrosuna kattı. Portekizli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T17:15+0300

2021-09-06T17:15+0300

2021-09-06T17:15+0300

yaşam

fenerbahçe

transfer

miguel crespo

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Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Portekiz 1. Futbol Ligi takımlarından Estoril Praia'da forma giyen 24 yaşındaki Miguel Crespo transferini resmen açıkladı.Orta saha oyuncusunun, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül'de İstanbul'a geldi.Fransa'da doğumlu Portekizli oyuncu, futbola ülkesinin Feirense takımında başladı. 2017'de Braga'nın B takımına transfer olan Crespo, 2019'da ise Estoril Praia'ya geçti. Portekiz 2. Ligi'nde 2 sezon top koşturan genç futbolcu, geçen sezon sonunda takımıyla Portekiz 1. Ligi'ne yükseldi.Estoril Praia'da 2. Lig'de 2 sezonda 30 maça çıkan Crespo, 5 kez fileleri havalandırdı. Genç oyuncu, bu sezon da 3 müsabakada 1 kez gol sevinci yaşadı.

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fenerbahçe, transfer, miguel crespo