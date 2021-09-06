Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210906/milli-egitim-bakani-ozer-yuz-yuze-egitime-katilim-zorunlu-1048644519.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu
18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyon 130 bin öğretmen bugün ders başı yaparken, öğrenci ve velilerin aklına takılan soruları Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T10:07+0300
2021-09-06T10:07+0300
türkiye
eğitim
milli eğitim bakanlığı
mahmut özer
devam
vaka
koronavirüs
sosyal mesafe
koronavirüs aşısı
yüz yüze eğitim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1048404738_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7ee99fd547f6b97e351a1e94bed34734.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulları bugün tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime açıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Ağustos tarihinde yapılan devir teslim konuşmasında bu kararlılığı açıkça dile getirerek, "Salgın dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine müsaade edemeyiz. Artık okulları kapalı tutma lüksümüz yoktur” demişti.Kabine’de de bu karar alındı ve süreç başladı. Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları da gerekli kararları alarak okulların açılmasına destek veriyor. MEB ve Sağlık Bakanlığı birlikte ‘Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi’ hazırladılar. Bugün 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyon 130 bin öğretmen ders başı yapıyor. Güvenlik elemanından servis sürücüsüne, kantinciden temizlik görevlisine çok sayıda personelin de işlerinin başında olacağı düşünülürse 20 milyondan fazla kişi bugün okullarda olacak. Ancak bir yandan da pandemi devam ediyor. Okullarda pandemi dönemi öncesiyle bugün arasında ne farklar olacak, ne gibi tedbirler alındı, öğrenci, öğretmen ve veliler nasıl uygulamalarla karşılaşacak?Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı'nın sorularını yanıtladı. Çakmakçı'nın soruları ve Özer'in bunlara verdiği yanıtlar şöyle:Öğrenci devamlılığı zorunlu mu?Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve Kovid-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler.Mazeret kapsamına neler girecek?Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan “evde eğitim” kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek ve bu öğrenciler mazeretli sayılacak.Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek.'Testlere elektronik takip'Koronavirüs süreciyle ilgili elektronik takip sistemi nasıl bir fayda sağlayacak?Bildiğiniz gibi tüm okullarımızdaki durumu izleyen bir elektronik takip sistemi geliştirdik. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak. Diğer taraftan öğretmen ve çalışanlarımızın aşı durumu ve kimlerin PCR testi yaptırması gerektiği de bu sistemden takip edilecek. Dolayısıyla okul yöneticilerimiz, ilçe ve il milli eğitim müdürlerimiz süreci yakından takip edebilecekler ve gerekli önlemleri alacaklar.Yüz yüze eğitim ders saatleri azaltılmadan yapılacak. Ders süreleri 40 dakikayı aşmayacak. Teneffüs saatleri farklı zamanlarda düzenlenecek. Sınıfta öğrencilerin oturma düzeni yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde oluşturulacak. Yüksek sesle yapılan egzersizler, açık alanda ve arada en az 2 metre mesafe bırakılarak sürdürülecek. Beslenme saatleri mümkün olduğunca farklı zamanlara yayılacak.Sınıfta koronavirüs çıkan öğrenci olursa ne yapılacak?Böyle bir durumda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘KOVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne göre hareket edilecek. Hasta öğrencilerimizin diğer öğrencilerden ivedilikle ayrılıp, sağlık kurumuna başvurmaları sağlanacak. Okulda iken semptom göstermeye başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilecek ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilecek.'Öğrencilerimiz için aşı veya PCR zorunluluğu yok'Öğrenciler için aşı veya PCR zorunluluğu yok değil mi?Öğrencilerimiz için aşı veya PCR zorunluluğu yok. Şu anda odağımız öğrencilerimizin temasta olacağı öğretmen ve diğer personelimiz.Öğretmen ve diğer çalışanlar için aşı gönüllü, ancak PCR zorunlu mu?Öğretmen ve diğer personelimiz için aşı zorunluluğu yok. Ancak aşı olmayanlar haftada iki kez PCR yaptırmak zorunda. Aşı olma gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen birinci ve ikinci doz aşı olan öğretmen oranlarımız sürekli artıyor ve Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Diğer ülkelerdeki öğretmen oranlarına göre de oldukça iyi durumda. Örneğin öğretmenler arasında iki doz aşı olma oranı Finlandiya, İsveç ve Almanya’nın üzerinde.Velilere çağrı: Lütfen aşılarını olsunlarSon olarak, okulların açılmasına ilişkin olarak velilere ne söylemek istersiniz?Öğrencilerimizin sağlığı için lütfen velilerimiz de aşılarını olsunlar ve özellikle ev dışı ortamlarda Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen kurallara uysunlar.
https://tr.sputniknews.com/20210906/istanbulda-okullar-acildi-yeni-ogretim-yili-basladi-1048643114.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1048404738_171:0:1200:772_1920x0_80_0_0_fe74ad0d3881aca9cfb4aebc0dc4f2f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eğitim, milli eğitim bakanlığı, mahmut özer, devam, vaka, koronavirüs, sosyal mesafe, koronavirüs aşısı, yüz yüze eğitim, koronavirüs tedbirleri

Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu

10:07 06.09.2021
© AAMahmut Özer
Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© AA
Abone ol
18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyon 130 bin öğretmen bugün ders başı yaparken, öğrenci ve velilerin aklına takılan soruları Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yanıtladı. Bakan Özer okullardaki önlemleri anlattı, velilere, "Yüz yüze eğitime katılım zorunlu" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulları bugün tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime açıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Ağustos tarihinde yapılan devir teslim konuşmasında bu kararlılığı açıkça dile getirerek, "Salgın dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine müsaade edemeyiz. Artık okulları kapalı tutma lüksümüz yoktur” demişti.
Kabine’de de bu karar alındı ve süreç başladı. Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları da gerekli kararları alarak okulların açılmasına destek veriyor. MEB ve Sağlık Bakanlığı birlikte ‘Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi’ hazırladılar.

Bugün 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyon 130 bin öğretmen ders başı yapıyor. Güvenlik elemanından servis sürücüsüne, kantinciden temizlik görevlisine çok sayıda personelin de işlerinin başında olacağı düşünülürse 20 milyondan fazla kişi bugün okullarda olacak. Ancak bir yandan da pandemi devam ediyor.
Okullarda pandemi dönemi öncesiyle bugün arasında ne farklar olacak, ne gibi tedbirler alındı, öğrenci, öğretmen ve veliler nasıl uygulamalarla karşılaşacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı'nın sorularını yanıtladı. Çakmakçı'nın soruları ve Özer'in bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

Öğrenci devamlılığı zorunlu mu?

Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve Kovid-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler.

Mazeret kapsamına neler girecek?

Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan “evde eğitim” kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek ve bu öğrenciler mazeretli sayılacak.
Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek.
Türkiye, ilkokul, öğrenci, sınıf - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
TÜRKİYE
İstanbul'da okullar açıldı, yeni öğretim yılı başladı
08:42

'Testlere elektronik takip'

Koronavirüs süreciyle ilgili elektronik takip sistemi nasıl bir fayda sağlayacak?

Bildiğiniz gibi tüm okullarımızdaki durumu izleyen bir elektronik takip sistemi geliştirdik. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak. Diğer taraftan öğretmen ve çalışanlarımızın aşı durumu ve kimlerin PCR testi yaptırması gerektiği de bu sistemden takip edilecek. Dolayısıyla okul yöneticilerimiz, ilçe ve il milli eğitim müdürlerimiz süreci yakından takip edebilecekler ve gerekli önlemleri alacaklar.

Yüz yüze eğitim ders saatleri azaltılmadan yapılacak. Ders süreleri 40 dakikayı aşmayacak. Teneffüs saatleri farklı zamanlarda düzenlenecek. Sınıfta öğrencilerin oturma düzeni yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde oluşturulacak. Yüksek sesle yapılan egzersizler, açık alanda ve arada en az 2 metre mesafe bırakılarak sürdürülecek. Beslenme saatleri mümkün olduğunca farklı zamanlara yayılacak.
Sınıfta koronavirüs çıkan öğrenci olursa ne yapılacak?

Böyle bir durumda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘KOVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne göre hareket edilecek. Hasta öğrencilerimizin diğer öğrencilerden ivedilikle ayrılıp, sağlık kurumuna başvurmaları sağlanacak. Okulda iken semptom göstermeye başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilecek ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilecek.

'Öğrencilerimiz için aşı veya PCR zorunluluğu yok'

Öğrenciler için aşı veya PCR zorunluluğu yok değil mi?

Öğrencilerimiz için aşı veya PCR zorunluluğu yok. Şu anda odağımız öğrencilerimizin temasta olacağı öğretmen ve diğer personelimiz.
Öğretmen ve diğer çalışanlar için aşı gönüllü, ancak PCR zorunlu mu?

Öğretmen ve diğer personelimiz için aşı zorunluluğu yok. Ancak aşı olmayanlar haftada iki kez PCR yaptırmak zorunda. Aşı olma gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen birinci ve ikinci doz aşı olan öğretmen oranlarımız sürekli artıyor ve Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Diğer ülkelerdeki öğretmen oranlarına göre de oldukça iyi durumda. Örneğin öğretmenler arasında iki doz aşı olma oranı Finlandiya, İsveç ve Almanya’nın üzerinde.

Velilere çağrı: Lütfen aşılarını olsunlar

Son olarak, okulların açılmasına ilişkin olarak velilere ne söylemek istersiniz?

Öğrencilerimizin sağlığı için lütfen velilerimiz de aşılarını olsunlar ve özellikle ev dışı ortamlarda Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen kurallara uysunlar.
010001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:19Cem Küçük: Abartmadan söylüyorum, marketlerde fiyatlar can yakıyor
10:10Engelli gezgin tekerlekli sandalyeyle dünyayı dolaşıyor
10:07Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu
09:59İsrail yüksek güvenlik hapishanesinden 6 Filistinli tünel kazarak kaçtı
09:41Selvi: Mülteci politikası değişiyor
09:40MEB'in koronavirüs önlemlerine Prof. Dr. Ceyhan'dan tepki: 'Biraz fazla risk alıyoruz'
09:36Kripto hesabı buharlaştı: 240 bin dolar 4 dakikada kayboldu
09:23Alev Alatlı: Siyasi bir söylem olarak 'açlık', Türkiye'nin bugünkü koşullarında inandırıcı gelmiyor
09:17Şehirlerarası toplu taşımada 'PCR testi zorunluluğu' başladı
08:42İstanbul'da okullar açıldı, yeni öğretim yılı başladı
07:52Taliban Sözcüsü: Afganistan'da savaş sona erdi
07:34Dereye uçan otomobilde yaralandı: 'Arabalarımız alışkın böyle çakılmaya'
06:58Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı
06:55ABD, Gine'deki askeri darbeyi kınadı
06:26‘Taliban, hamile polis memurunu öldürdü’ iddiası
06:16CHP’li Akın: Her elektrik faturasının yüzde 23’ü elektrik üreten şirketleri desteklenmeye gidiyor
06:05Polonya, doping yaptığı için kadrodan çıkarılan Belaruslu sporcuya insani vize verdi
06:05Reform planlarını ülkesinden önce ABD'de açıklayan Ukrayna lideri Zelenskiy, halkı 'şaşırttı'
05:56Haşdi Şabi komutanı, Irak'taki bombalı saldırıda hayatını kaybetti
05:55İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Filistin yönetimiyle yeniden ilişkiye geçilmesi çağrısı yaptı