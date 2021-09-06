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EKONOMİ
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Moody's'ten Türkiye açıklaması: 5 yılda en az iki katına yükselecek
Moody's'ten Türkiye açıklaması: 5 yılda en az iki katına yükselecek
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T21:32+0300
2021-09-06T21:32+0300
ekonomi
türkiye
açıklama
ekonomi
kredi derecelendirme kuruluşu
moody's
beklenti anketi
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Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Türkiye’de 2020 yılının sonu itibarıyla toplam bankacılık varlıkları içerisinde katılım bankacılığının payının yüzde 7.1’e yükseldiği, 2019 yılının sonunda ise bu payın yüzde 5,. seviyesinde olduğu kaydedildi.Açıklamada katılım bankacılığının büyümesinde destekleyici hükümet politikalarının ve düzenlemelerinin etkili olduğu, Türkiye’de katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi.Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konsey üyesi ülkelerde katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının yüzde 45 olduğu hatırlatılırken, Türkiye’de katılım bankacılığının büyüme potansiyelinin oldukça fazla olduğu kaydedildi.
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türkiye, açıklama, ekonomi, kredi derecelendirme kuruluşu, moody's, beklenti anketi

Moody's'ten Türkiye açıklaması: 5 yılda en az iki katına yükselecek

21:32 06.09.2021
© REUTERS / Brendan McDermid/File PhotoMoody's
Moody's - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© REUTERS / Brendan McDermid/File Photo
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi.
Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Türkiye’de 2020 yılının sonu itibarıyla toplam bankacılık varlıkları içerisinde katılım bankacılığının payının yüzde 7.1’e yükseldiği, 2019 yılının sonunda ise bu payın yüzde 5,. seviyesinde olduğu kaydedildi.
Açıklamada katılım bankacılığının büyümesinde destekleyici hükümet politikalarının ve düzenlemelerinin etkili olduğu, Türkiye’de katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi.
Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konsey üyesi ülkelerde katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının yüzde 45 olduğu hatırlatılırken, Türkiye’de katılım bankacılığının büyüme potansiyelinin oldukça fazla olduğu kaydedildi.
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