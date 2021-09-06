Novak: Arktik'teki petrol ve gaz rezervleri, Rusya'ya yüzlerce yıl yeter

'Yeni Bilgi' eğitim maratonunda konuşan Novak, "Arktik bölgesinin potansiyeli çok büyük. Sadece açık deniz kaynaklarını konuşursak, 15 milyar ton petrol ve yaklaşık 100 trilyon metreküp gaz mevcut. Bu, talep edilmesi ve ekonomik açıdan makul olması halinde, onlarca, yüzlerce yıl yeterli olur" dedi.



Bu kaynakları çıkarmanın aşırı maliyetli olduğunu ancak hükümetin bu konuda iyimser olduğunu ve bunun için araçlar geliştirmeye yönelik adımlar attığını anlatan Novak, "Bunlar, vergiler ve yatırım getirisi de dahil olmak üzere karşılıklar, belirli sübvansiyonlar gerektiren gerektiren oldukça maliyetli projeler. Hükümet bunun gibi projeler için bu tür teşvikler sağladı. Açık deniz projeleri için bazı vergiler sıfıra indirildi" ifadelerini kullandı.



Novak, Rusya'nın yalnızca diğer bölgelerden bu tür kaynakların temin edilememesi durumunda Arktik'teki kaynakları çıkaracağının altını çizdi.