Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Manavgat yangın - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210906/orman-genel-mudurlugu-bugun-cikan-8-orman-yanginini-kontrol-altina-aldik-1048639830.html
Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 8 orman yangınını kontrol altına aldık
Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 8 orman yangınını kontrol altına aldık
Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün çıkan 8 orman yangınının kontrol altına alındığı duyuruldu. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T01:35+0300
2021-09-06T01:35+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
türkiye
orman yangını
orman genel müdürlüğü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/1048416660_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a419836da3f95eb0ed3f56fab1d0d4fe.jpg
Orman Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Yangına sebep olacak davranışlardan kaçınarak bu tabloyu iyileştirebilir, ormanları ve içindeki canlıları korumamıza yardımcı olabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.5 Eylül itibariyle Manisa Gölmarmara, Adana, Antalya ve Mersin’de meydana gelen orman yangınlarının kontrol altında olduğunun belirtildiği paylaşımda, İstanbul, Manisa Akhisar, Şırnak ve Adıyaman’da çıkan orman yangınının tamamen söndürüldüğü aktarıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/1048416660_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_97ff65186311c9d30669b71364af12bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, orman yangını, orman genel müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 8 orman yangınını kontrol altına aldık

01:35 06.09.2021
© İHA / İlkay AltayBursa - orman yangını
Bursa - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© İHA / İlkay Altay
Abone ol
Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün çıkan 8 orman yangınının kontrol altına alındığı duyuruldu.
Orman Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Yangına sebep olacak davranışlardan kaçınarak bu tabloyu iyileştirebilir, ormanları ve içindeki canlıları korumamıza yardımcı olabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.
5 Eylül itibariyle Manisa Gölmarmara, Adana, Antalya ve Mersin’de meydana gelen orman yangınlarının kontrol altında olduğunun belirtildiği paylaşımda, İstanbul, Manisa Akhisar, Şırnak ve Adıyaman’da çıkan orman yangınının tamamen söndürüldüğü aktarıldı.
500000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:52Kızıl Meydan’da tankla dolaşmak isteyen Ukrayna Genelkurmay Başkanı’na Duma’dan yanıt
01:35Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 8 orman yangınını kontrol altına aldık
01:25Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alacak
00:59Karabük'te 5 çocuk babası ağaca asılı halde bulundu
00:55Serbest bırakılan Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi, özel uçakla Türkiye'ye hareket etti
00:29Taliban, özel üniversitelerde eğitim gören kız öğrencilerine peçe takma zorunluluğu getirdi
00:13OGM'den Milas'ta yangın sonrası inşaat yapıldığı iddialarına açıklama
00:10Gine’de Cumhurbaşkanı Conde, askerler eşliğinde gözaltına alınırken görüntülendi
DünDışişleri Bakanlığı, Gine'deki askeri darbeyi kınadı
DünMansur Yavaş: Ben akıl vermek yerine gençlerin vereceği aklı almaya talibim
DünAfganistan'da Tacik lider Ahmed Mesud'dan Taliban'a Pencşir'deki çatışmaların sonlanması çağrısı
DünTurizm otobüsü karşı şeride geçip iş yerine girdi
Dün‘Pençşir’deki direnişçilerin sözcüsü Daşti öldürüldü’ iddiası
DünAile Bakanlığı: Canice katledilen Amara’nın defin işlemleri tarafımızdan koordine edilecektir
DünBrezilya - Arjantin karşılaşmasında 'karantina ihlali' gerekçesiyle sınır dışı krizi: Maç ertelendi
DünEkonomide 2022 - 2024 dönemi orta vadeli program Cumhurbaşkanı onayıyla açıklandı
DünDüğüne giden minibüs apartman bahçesine düştü: 20 yaralı
DünSosyal medya fenomeni gelin ve damada tüp gaz taktı
DünKaradağ’da taht töreni protestosu: 50 yaralı
DünTHY'den ücretsiz bilet değişimi duyurusu