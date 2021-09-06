https://tr.sputniknews.com/20210906/otomobilin-kaportasini-keserek-gelin-damat-masasi-yapti-1048645388.html

Otomobilin kaportasını keserek gelin damat masası yaptı

Otomobilin kaportasını keserek gelin damat masası yaptı

Erzurum’da oto aksesuar işi yapan Ahmet Hakan Macit, hurdadan aldığı otomobilin ön tarafını keserek düğününde gelin damat masası yaptı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T10:36+0300

2021-09-06T10:36+0300

2021-09-06T10:36+0300

yaşam

düğün

damat

gelin

otomobil

araç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048645363_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_e7c153c7484f6968120ec5ae610bffce.jpg

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan Ahmet Hakan Macit, düğününde ilginç bir çalışmaya imza attı. Hurdadan aldığı otomobili masa haline getiren damat, hem eşine hem de konuklara sürpriz yaptı.Gelin Merve Macit, “Düğün salonuna il girdiğimde çok şaşırdım eşim bana sürpriz yapmış, çok mutlu oldum. Belki de ilk olarak biz bir otomobilden gelin damat masasında oturuyoruz çok mutluyum bunun için eşime çok teşekkür ediyorum” dedi.Damat Ahmet Hakan Macit ise “Oto aksesuar işi yapmaktayım işim icabı ve de marka sevdamdan dolayı hurdadan aldığım bir arabanın ön tarafını keserek bir aylık bir çalışmanın ardından masa haline getirdim. Kendi düğünümde eşime sürpriz yaparak gelin damat masası olarak eşime sürpriz yapıp düğün salonuna getirdim çok ta güzel oldu misafirlerimizde çok beğendiler” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

düğün, damat, gelin, otomobil, araç