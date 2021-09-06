https://tr.sputniknews.com/20210906/pakistan-sputnik-v-asisindan-10-milyon-doz-satin-almak-istiyor-1048668721.html

Pakistan, Sputnik V aşısından 10 milyon doz satın almak istiyor

Pakistan, Sputnik V aşısından 10 milyon doz satın almak istiyor

Pakistan'ın Moskova Büyükelçisi Şefkat Ali Han, ülkesine Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’den 1 milyon doz tedarik edildiğini, şimdi ise Pakistan’ın bu aşıdan... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T22:23+0300

2021-09-06T22:23+0300

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koronavirüs

pakistan

koronavirüs aşısı

sputnik v

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Rus basınına açıklamalarda bulunan Pakistan’ın Moskova Büyükelçisi Şefkat Ali Han, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından ülkesine 1 milyon doz tedarik edildiğini, şimdi ise Pakistan’ın aynı aşıdan daha 10 milyon doz satın almayı planladığını ifade etti.Ali Han, “Duyduğum rakama göre, Rusya'dan en az 10 milyon doz aşı almayı planlıyoruz. İlk aşıyı Çin'den aldık, ardından (Dünya Sağlık Örgütü’nün) Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Pfizer ve Moderna aşıları geldi, üçüncüsü olarak da Rus aşısı elimize geçti. Birkaç gün önce yetkililer, Pakistan'ın halihazırda 1 milyon doz Sputnik V aşısı aldığını duyurdu” diye konuştu.ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, Kovid-19 pandemisinin başından bu yana Pakistan’da 1.2 milyondan fazla koronavirüs vakası saptandı, 26.2 bin kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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