https://tr.sputniknews.com/20210906/reform-planlarini-ulkesinden-once-abdde-yapan-ukrayna-lideri-zelenskiy-halki-sasirtti-1048642205.html

Reform planlarını ülkesinden önce ABD'de açıklayan Ukrayna lideri Zelenskiy, halkı 'şaşırttı'

Reform planlarını ülkesinden önce ABD'de açıklayan Ukrayna lideri Zelenskiy, halkı 'şaşırttı'

ABD merkezli The National Interest dergisi, Ukrayna lideri Zelenskiy’in ABD’deki ziyareti sırasında ülkenin reform planının sunumunu yapmasının Ukraynalıları... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T06:05+0300

2021-09-06T06:05+0300

2021-09-06T06:05+0300

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ukrayna

vladimir zelenskiy

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Melinda Haring imzalı makalede, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ülkenin reform planının sunumunu yapmasının Ukrayna halkını şaşırttığı belirtildi.Yazıya göre tuhaflık, Ukrayna liderinin ülkenin enerji güvenliğinin gelişmesi ve ekonomik büyümesi ile ilgili beklentileri vatandaşlarına değil de önce Amerikalı uzmanlara sunmaya karar vermesinden ibaret.Zelenskiy’in Ukrayna’ya yatırım yapma çağrılarını da değerlendiren Haring, söz konusu çağrıların yerinde olmadığını, zira Ukrayna liderinin bu konuyu herhangi bir şekilde etleyemeyecek olan topluluğa hitap ettiğini yazdı:Yaşam İçin Muhalefet Platformu partisinden Rada Milletvekili Yuriy Boyko, dünkü açıklamasında Ukraynalı yetkililerin Zelenskiy’in Washington ziyareti ile ilgili hazırlıkları iyi yapmadıklarını, Ukraynalı liderin birçok önemli konuyu gündeme getirmediğini söylemişti.Zelenskiy ise ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüğü sırada kendisine Kiev’e karşı ziyareti konusunu görüşmeyi unuttuğunu itiraf etmişti.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in ABD ziyareti 31 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmişti. Ukraynalı lider, 1 Eylülde ABD’li mevkidaşı Joe Biden ile bir araya gelmiş, iki saat süren görüşme sonrasında ortak basın açıklaması yapılmamıştı.

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abd, ukrayna, vladimir zelenskiy