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Rus topçu birliklerinden Tacikistan dağlarında tatbikat
Rus topçu birliklerinden Tacikistan dağlarında tatbikat
Rusya’nın Merkezi Askeri Birimi’nin açıklamasına göre, Afganistan’daki durum doğrultusunda Tacikistan’daki Rus üssünden topçu birlikleri tarafından Sambuli... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T10:52+0300
2021-09-06T10:51+0300
dünya
rusya
tacikistan
tatbikat
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Afganistan’da yaşananlarla bağlantılı olarak, Tacikistan’daki Rus topçu birlikleri Sambuli poligonunda tatbikat düzenlendi.Tatbikatta Grad çoklu fırlatma roket sistemleri, Gvozdika kundağı motorlu topçu düzenekleri ve Sani havan topları ile atışlar yapıldı, mürettebat dönüşümlü olarak farklı yönlerden belirlenmiş olan hedefleri vurdu.Tatbikat sırasında 3 ila 10 kilometre uzaklıktaki hedefler imha edildi. Bu şekilde yapılan atışlarla sahte düşmanın muharebe etkinliğini yeniden sağlaması için tek bir şans verilmedi.
https://tr.sputniknews.com/20210831/rusya-uc-ulke-ile-hazar-denizinde-tatbikat-gerceklestirecek-1048472657.html
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rusya, tacikistan, tatbikat

Rus topçu birliklerinden Tacikistan dağlarında tatbikat

10:52 06.09.2021
© Sputnik / Said Tsarnayev  / Fotoğraf bankasına girRusya'nın en güçlü silahları
Rusya'nın en güçlü silahları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Said Tsarnayev
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Rusya’nın Merkezi Askeri Birimi’nin açıklamasına göre, Afganistan’daki durum doğrultusunda Tacikistan’daki Rus üssünden topçu birlikleri tarafından Sambuli dağlık bölgesindeki poligonda tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat sırasında atışlar yapıldı.
Afganistan’da yaşananlarla bağlantılı olarak, Tacikistan’daki Rus topçu birlikleri Sambuli poligonunda tatbikat düzenlendi.
Tatbikatta Grad çoklu fırlatma roket sistemleri, Gvozdika kundağı motorlu topçu düzenekleri ve Sani havan topları ile atışlar yapıldı, mürettebat dönüşümlü olarak farklı yönlerden belirlenmiş olan hedefleri vurdu.
Tatbikat sırasında 3 ila 10 kilometre uzaklıktaki hedefler imha edildi. Bu şekilde yapılan atışlarla sahte düşmanın muharebe etkinliğini yeniden sağlaması için tek bir şans verilmedi.
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