Rus topçu birliklerinden Tacikistan dağlarında tatbikat

Afganistan’da yaşananlarla bağlantılı olarak, Tacikistan’daki Rus topçu birlikleri Sambuli poligonunda tatbikat düzenlendi.Tatbikatta Grad çoklu fırlatma roket sistemleri, Gvozdika kundağı motorlu topçu düzenekleri ve Sani havan topları ile atışlar yapıldı, mürettebat dönüşümlü olarak farklı yönlerden belirlenmiş olan hedefleri vurdu.Tatbikat sırasında 3 ila 10 kilometre uzaklıktaki hedefler imha edildi. Bu şekilde yapılan atışlarla sahte düşmanın muharebe etkinliğini yeniden sağlaması için tek bir şans verilmedi.
Rusya’nın Merkezi Askeri Birimi’nin açıklamasına göre, Afganistan’daki durum doğrultusunda Tacikistan’daki Rus üssünden topçu birlikleri tarafından Sambuli dağlık bölgesindeki poligonda tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat sırasında atışlar yapıldı.
Afganistan’da yaşananlarla bağlantılı olarak, Tacikistan’daki Rus topçu birlikleri Sambuli poligonunda tatbikat düzenlendi.
Tatbikatta Grad çoklu fırlatma roket sistemleri, Gvozdika kundağı motorlu topçu düzenekleri ve Sani havan topları ile atışlar yapıldı, mürettebat dönüşümlü olarak farklı yönlerden belirlenmiş olan hedefleri vurdu.
Tatbikat sırasında 3 ila 10 kilometre uzaklıktaki hedefler imha edildi. Bu şekilde yapılan atışlarla sahte düşmanın muharebe etkinliğini yeniden sağlaması için tek bir şans verilmedi.