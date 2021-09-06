Rusya: ABD'nin askeri biyolojik laboratuvar ağını genişletmesi tüm dünyayı endişelendiriyor

Moskova'da modern tehditlerin ele alındığı 'Habarovsk Duruşması: Tarihi Önem ve Çağdaş Meydan Okumalar' adlı forumda konuşan Fedorov, ABD'nin askeri biyolojik laboratuvar ağını aralıksız olarak genişlettiğine dikkat çekti.



Fedorov, "ABD Savunma Bakanlığı'nın Rusya'ya komşu ve Rusya sınırlarına yakın ülkelerdeki yabancı biyolojik altyapısının kontrolsüz şekilde ve hiçbir şekilde sınırlandırılmadan genişlemesi, hem Rus uzmanları hem de küresel toplumu endişelendiriyor" dedi.



Fedorov, 2. Dünya Savaşı sırasında bakteriyolojik silahlar geliştiren ve test eden Japon suçluların akıbetinin muhtemelen yeni biyolojik savaş metotları ve araçları üzerinde çalışmaya devam edenler veya bu tür niyetleri olanlar tarafından hatırlanması gerektiğinin altını çizdi.



'Habarovsk duruşması', 2. Dünya Savaşı sırasında bakteriyolojik silahlar oluşturmak ve kullanmakla suçlanan Kwantung Ordusu'nun on iki eski askeri liderinin yargılandığı davayı ifade ediyor.



25-30 Aralık 1949 tarihlerinde görülen dava, Sovyetler Birliği'nin militarist Japonya tarafından bakteriyolojik silahların geliştirilmesi ve kullanılması konusundaki ilkeli tutumunun bir tezahürü olmuştu.



Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği ve Çin vatandaşları üzerinde yaptığı deneylerle ilgili gizli belgeleri yayınlamıştı.



FSB daha önce de Japonya’nın 1944’te bakteriyolojik bomba kullanmayı planladığını gösteren belgeleri yayınlamıştı. Bu bilgi de Habarovsk Savaş Suçu Davası sırasında General Yamada tarafından verilmişti.