https://tr.sputniknews.com/20210906/rusya-cin-ortak-tasarimi-yolcu-ucaginin-uretimine-baslandi-1048651256.html

‘Rusya-Çin ortak tasarımı yolcu uçağının üretimine başlandı’

‘Rusya-Çin ortak tasarımı yolcu uçağının üretimine başlandı’

Çin’de Rus ve Çinli mühendisler tarafından tasarlanan ilk jet yolcu uçağının üretimine başlandığı belirtildi. C929 isimli geniş gövdeli uçağın, Boeing’in 787... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T13:15+0300

2021-09-06T13:15+0300

2021-09-06T13:14+0300

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Çin Komünist Partisi Şanghay Komitesi’nin resmi gazetesi Jiefang Daily’nin aktardığına göre, Rus ve Çinli mühendislerin tasarladığı ilk yolcu uçağının üretimine başlandı. Çin’de üretilecek C929 uçağının Boeing 787 Dreamliner uçağına rakip olması umuluyor.Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) Baş Mühendisi Yang Zhigang daha önce yaptığı açıklamada uzun, geniş gövdeli uçağın üretiminin bu yıl başlayacağını söylemişti.Çin-Rusya Ticari Uluslararası Uçak Şirketi (CRAIC) 2017’de Airbus ve Boeing tekeli ile rekabet edecek jet yolcu uçağı üretmek ve küresel pazarın en az yüzde 10’unu kapsamak amacıyla kurulmuştu.Uçağın prototipi Çin’in Zhuhai kentinde düzenlenen, ülkenin en büyük havacılık fuarının açılış töreninde Kasım 2018’de gösterilmişti.CR929-600 isimli temel uçak versiyonunun 280 yolcuyu 12 bin kilometreye kadar mesafeye ulaştırması amaçlanıyor. Bu uçak ailesinde CR929-700 isimli daha geniş gövdeli, CR929-500 isimli daha dar gövdeli uçakların bulunacağı belirtiliyor. Uçağın uzunluğu 63.25 metre, kanat genişliği 58-61 metre, yüksekliği ise 17.9 metre olacak.

https://tr.sputniknews.com/20210905/nato-afganistanda-teroristlerle-mucadelede-rusya-ve-cin-de-yer-almali--1048624307.html

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