Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210906/rusya-cin-ortak-tasarimi-yolcu-ucaginin-uretimine-baslandi-1048651256.html
‘Rusya-Çin ortak tasarımı yolcu uçağının üretimine başlandı’
‘Rusya-Çin ortak tasarımı yolcu uçağının üretimine başlandı’
Çin’de Rus ve Çinli mühendisler tarafından tasarlanan ilk jet yolcu uçağının üretimine başlandığı belirtildi. C929 isimli geniş gövdeli uçağın, Boeing’in 787... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T13:15+0300
2021-09-06T13:14+0300
dünya
rusya
çin
açıklama
fuar
ortaklık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104040/78/1040407876_57:0:2901:1600_1920x0_80_0_0_6777a9adf46dada716f2176d4c15b529.jpg
Çin Komünist Partisi Şanghay Komitesi’nin resmi gazetesi Jiefang Daily’nin aktardığına göre, Rus ve Çinli mühendislerin tasarladığı ilk yolcu uçağının üretimine başlandı. Çin’de üretilecek C929 uçağının Boeing 787 Dreamliner uçağına rakip olması umuluyor.Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) Baş Mühendisi Yang Zhigang daha önce yaptığı açıklamada uzun, geniş gövdeli uçağın üretiminin bu yıl başlayacağını söylemişti.Çin-Rusya Ticari Uluslararası Uçak Şirketi (CRAIC) 2017’de Airbus ve Boeing tekeli ile rekabet edecek jet yolcu uçağı üretmek ve küresel pazarın en az yüzde 10’unu kapsamak amacıyla kurulmuştu.Uçağın prototipi Çin’in Zhuhai kentinde düzenlenen, ülkenin en büyük havacılık fuarının açılış töreninde Kasım 2018’de gösterilmişti.CR929-600 isimli temel uçak versiyonunun 280 yolcuyu 12 bin kilometreye kadar mesafeye ulaştırması amaçlanıyor. Bu uçak ailesinde CR929-700 isimli daha geniş gövdeli, CR929-500 isimli daha dar gövdeli uçakların bulunacağı belirtiliyor. Uçağın uzunluğu 63.25 metre, kanat genişliği 58-61 metre, yüksekliği ise 17.9 metre olacak.
https://tr.sputniknews.com/20210905/nato-afganistanda-teroristlerle-mucadelede-rusya-ve-cin-de-yer-almali--1048624307.html
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104040/78/1040407876_412:0:2545:1600_1920x0_80_0_0_13fd30fcbcdfc0baf1ecf10a63ef0f22.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, çin, açıklama, fuar, ortaklık

‘Rusya-Çin ortak tasarımı yolcu uçağının üretimine başlandı’

13:15 06.09.2021
© REUTERSRusya ile Çin bayrakları
Rusya ile Çin bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© REUTERS
Abone ol
Çin’de Rus ve Çinli mühendisler tarafından tasarlanan ilk jet yolcu uçağının üretimine başlandığı belirtildi. C929 isimli geniş gövdeli uçağın, Boeing’in 787 Dreamliner uçağına rakip olması bekleniyor.
Çin Komünist Partisi Şanghay Komitesi’nin resmi gazetesi Jiefang Daily’nin aktardığına göre, Rus ve Çinli mühendislerin tasarladığı ilk yolcu uçağının üretimine başlandı. Çin’de üretilecek C929 uçağının Boeing 787 Dreamliner uçağına rakip olması umuluyor.
Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) Baş Mühendisi Yang Zhigang daha önce yaptığı açıklamada uzun, geniş gövdeli uçağın üretiminin bu yıl başlayacağını söylemişti.
Çin-Rusya Ticari Uluslararası Uçak Şirketi (CRAIC) 2017’de Airbus ve Boeing tekeli ile rekabet edecek jet yolcu uçağı üretmek ve küresel pazarın en az yüzde 10’unu kapsamak amacıyla kurulmuştu.
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
NATO: Afganistan’da teröristlerle mücadelede Rusya ve Çin de yer almalı
Dün, 10:10
Uçağın prototipi Çin’in Zhuhai kentinde düzenlenen, ülkenin en büyük havacılık fuarının açılış töreninde Kasım 2018’de gösterilmişti.
CR929-600 isimli temel uçak versiyonunun 280 yolcuyu 12 bin kilometreye kadar mesafeye ulaştırması amaçlanıyor. Bu uçak ailesinde CR929-700 isimli daha geniş gövdeli, CR929-500 isimli daha dar gövdeli uçakların bulunacağı belirtiliyor. Uçağın uzunluğu 63.25 metre, kanat genişliği 58-61 metre, yüksekliği ise 17.9 metre olacak.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:19Bakan Karaismailoğlu açıkladı: İstanbul’da metronun simgesi değişti
13:15‘Rusya-Çin ortak tasarımı yolcu uçağının üretimine başlandı’
13:14Yeni elektrikli otomobil tanıtıldı: Saatte 100 kilometre hıza yalnızca 3.2 saniyede çıkabiliyor
13:12FSB, İnguşetya’da polislere karşı saldırı planlayan dört IŞİD üyesini yakaladı
13:11Su dolu bidona düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
13:10Kadın iç çamaşırı çalan sapık yakalandı
13:04Yazar Yüksel: Dünyanın dörtte üçünden fazlası mitolojiyle ayakta
13:01TCMB: Enflasyondaki artışta gıda fiyatları belirleyici oldu
12:58Düğünde damada arkadaşları tarafından 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar takıldı
12:41Serbest bırakılmıştı: Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi İstanbul’da
12:40Tunca Nehri atık ve yosunlarla kaplandı, Meriç Nehri kumsala döndü
12:33Fatih Altaylı: Beş paralık adamlıkları, üç paralık cesaretleri yok
12:23'Taliban hükümeti, siyasi lider Birader'in Hakkani ile çatışmada yaralanması yüzünden gecikti'
12:17Arabasını satarak büyüttüğü ormanı mahallesine miras bıraktı
12:17Türk oyuncu, ABD'nin reyting rekorları kıran dizisinde
12:15PCR şartı yürürlükte: Aşısı eksik damat balayına gidemedi
11:57Jeff Bezos'tan 'yaşlanmaya karşı' çalışmalar için yeni yatırım
11:51Emre Aşık-Yağmur Sarnıç'ın boşanma davası sonuçlandı
11:35Erdoğan'dan aşı çağrısı: Devlet olarak bu hususta asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz
11:33'Kovid-19 aşısı erkeklerde sperm sayısını artırıyor'