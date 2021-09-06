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Rusya’da 39 milyon kişi iki doz Kovid-19 aşısı oldu
Rusya’da 39 milyon kişi iki doz Kovid-19 aşısı oldu
Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, ülke genelinde 46 milyon kişinin Kovid-19 aşısının en az birinci bileşeni ile aşılandığını, 39 milyon kişinin ise aşıların... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T19:12+0300
2021-09-06T19:12+0300
dünya
rusya
aşı
aşılama
koronavirüs
kovid-19
vaka sayısı
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Rus basınına açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya genelinde 46 milyon kişinin Kovid-19 aşısının en az birinci bileşeni ile aşılandığını, 39 milyon kişinin ise aşıların tamamını yaptırdığını ifade etti.Golikova geçen hafta sonu Rusya’da toplam 38.5 milyon kişinin Kovid-19 aşı kürlerini tamamladığını açıklamıştı.‘Rusya’da son bir günde 17 bin 856 yeni koronavirüs vakası saptandı’Diğer yandan koronavirüsle mücadele merkezi, Rusya’da son bir günde 17 bin 856 yeni koronavirüs vakasının saptandığını duyurdu.Merkezden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 17 bin 856 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 18 bin 645 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 4.23 daha az olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 7 milyon 30 bin 455’e ulaştığı belirtildi.Açıklamada ayrıca en fazla vakanın başkent Moskova’da (bin 463), Moskova bölgesinde (891) ve St. Petersburg’da (690) saptandığı bilgisi paylaşıldı.Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 790 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 187 bin 990’a yükseldiği kaydedildi.Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısının son 24 saatte 14 bin 276 kişi olduğu ifade edilen açıklamada, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 6 milyon 285 bin 7’ye ulaştığı vurgulandı.
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rusya, aşı, aşılama, koronavirüs, kovid-19, vaka sayısı

Rusya’da 39 milyon kişi iki doz Kovid-19 aşısı oldu

19:12 06.09.2021
© AFP 2021 / MOBILE REPORTERRusya'da kovid-19 aşı uygulaması
Rusya'da kovid-19 aşı uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© AFP 2021 / MOBILE REPORTER
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Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, ülke genelinde 46 milyon kişinin Kovid-19 aşısının en az birinci bileşeni ile aşılandığını, 39 milyon kişinin ise aşıların tamamını yaptırdığını belirtti.
Rus basınına açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya genelinde 46 milyon kişinin Kovid-19 aşısının en az birinci bileşeni ile aşılandığını, 39 milyon kişinin ise aşıların tamamını yaptırdığını ifade etti.
Golikova geçen hafta sonu Rusya’da toplam 38.5 milyon kişinin Kovid-19 aşı kürlerini tamamladığını açıklamıştı.

‘Rusya’da son bir günde 17 bin 856 yeni koronavirüs vakası saptandı’

Diğer yandan koronavirüsle mücadele merkezi, Rusya’da son bir günde 17 bin 856 yeni koronavirüs vakasının saptandığını duyurdu.
Merkezden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 17 bin 856 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 18 bin 645 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 4.23 daha az olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 7 milyon 30 bin 455’e ulaştığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca en fazla vakanın başkent Moskova’da (bin 463), Moskova bölgesinde (891) ve St. Petersburg’da (690) saptandığı bilgisi paylaşıldı.
Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 790 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 187 bin 990’a yükseldiği kaydedildi.
Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısının son 24 saatte 14 bin 276 kişi olduğu ifade edilen açıklamada, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 6 milyon 285 bin 7’ye ulaştığı vurgulandı.
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