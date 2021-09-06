https://tr.sputniknews.com/20210906/saadet-partisinden-metro-istanbul-simgesinin-degisimine-tepki-bu-anlayisa-alfabe-yetmez-1048667661.html

Saadet Partisi'nden Metro İstanbul simgesinin değişimine tepki: Bu anlayışa alfabe yetmez

Saadet Partisi'nden Metro İstanbul simgesinin değişimine tepki: Bu anlayışa alfabe yetmez

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca metronun simgesinin değiştirilmesiyle ilgili, "Bu anlayışla alfabe yetmez"... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T21:39+0300

2021-09-06T21:39+0300

2021-09-06T21:39+0300

türkiye

saadet partisi

metro istanbul

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İstanbul'da 1992’den beri kullanılan metronun simgesinin 'M' harfinden 'U' harfine değiştirildiğini duyurmasıyla ilgili Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'ndan açıklama geldi.Açıklamada, "İstanbul, ayrıştırılmaktan ve kutuplaştırılmaktan yeterince yoruldu. Yapılan hizmetlerde 'O Senin, Bu Benim' anlayışı İstanbul'a yakışmıyor. Bu anlayışa alfabe yetmez.” denildi.Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da konuyla ilgili şunları söyledi:"Ayrıştırma artık öyle bir noktaya geldi ki metro durakları bile bundan nasibini aldı! Bu zihniyete göre kimi duraklarda metronun M'si olacak kimilerinde U'su. Belediye ile yarışan bakanlıktan ricamız hemen bu yanlıştan 'U' dönüşü yapmasıdır. Vatandaşa hizmetin şu'su bu'su olmaz. Metrolara alfabedeki tüm harfleri sırasıyla da verseniz vatandaşın talebi değişmeyecek: hizmet ve huzur. İstanbul'un ulaşımı için ‘nasıl kalıcı ve kökten çözümler üretiriz'den başka yarışılacak konu yoktur."

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saadet partisi, metro istanbul