Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210906/saglik-calisani-evinde-olu-bulundu-1048670400.html
Sağlık çalışanı evinde ölü bulundu
Sağlık çalışanı evinde ölü bulundu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yalnız yaşayan hemşire, evinde ölü bulundu. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T23:39+0300
2021-09-06T23:39+0300
2021-09-06T23:39+0300
yaşam
hemşire
sağlık çalışanı
ölü bulundu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045015768_2:0:839:471_1920x0_80_0_0_6262cd93d8da7d392ad8ee07798d6d63.jpg
Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 58 yaşındaki hemşire Meral Uğur'dan haber alamayan arkadaşları, polise haber verdi.Uğur'un Barış Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, kapı açılmayınca çilingir çağırdı.Çilingir yarımı ile eve giren ekipler, Uğur'u yerde hareketsiz buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Uğur'un öldüğünü belirledi.Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Uğur'un cesedi, otopsi için çalıştığı hastaneye gönderildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045015768_106:0:734:471_1920x0_80_0_0_030a7c6cff5f227ffcb9cf992e8a39af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hemşire, sağlık çalışanı, ölü bulundu
Sağlık çalışanı evinde ölü bulundu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yalnız yaşayan hemşire, evinde ölü bulundu.
Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 58 yaşındaki hemşire
Meral Uğur'dan haber alamayan arkadaşları, polise haber verdi.
Uğur'un
Barış Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, kapı açılmayınca çilingir çağırdı.
Çilingir yarımı ile eve giren ekipler, Uğur'u yerde hareketsiz buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Uğur'un öldüğünü belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Uğur'un cesedi, otopsi için çalıştığı hastaneye gönderildi.