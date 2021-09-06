https://tr.sputniknews.com/20210906/saglik-calisani-evinde-olu-bulundu-1048670400.html

Sağlık çalışanı evinde ölü bulundu

Sağlık çalışanı evinde ölü bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yalnız yaşayan hemşire, evinde ölü bulundu. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T23:39+0300

2021-09-06T23:39+0300

2021-09-06T23:39+0300

yaşam

hemşire

sağlık çalışanı

ölü bulundu

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Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 58 yaşındaki hemşire Meral Uğur'dan haber alamayan arkadaşları, polise haber verdi.Uğur'un Barış Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, kapı açılmayınca çilingir çağırdı.Çilingir yarımı ile eve giren ekipler, Uğur'u yerde hareketsiz buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Uğur'un öldüğünü belirledi.Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Uğur'un cesedi, otopsi için çalıştığı hastaneye gönderildi.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hemşire, sağlık çalışanı, ölü bulundu