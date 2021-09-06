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Sağlık çalışanı evinde ölü bulundu
Sağlık çalışanı evinde ölü bulundu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yalnız yaşayan hemşire, evinde ölü bulundu. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T23:39+0300
2021-09-06T23:39+0300
yaşam
hemşire
sağlık çalışanı
ölü bulundu
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Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 58 yaşındaki hemşire Meral Uğur'dan haber alamayan arkadaşları, polise haber verdi.Uğur'un Barış Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, kapı açılmayınca çilingir çağırdı.Çilingir yarımı ile eve giren ekipler, Uğur'u yerde hareketsiz buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Uğur'un öldüğünü belirledi.Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Uğur'un cesedi, otopsi için çalıştığı hastaneye gönderildi.
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hemşire, sağlık çalışanı, ölü bulundu

Sağlık çalışanı evinde ölü bulundu

23:39 06.09.2021
© DHAambulans - acil servis
ambulans - acil servis - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© DHA
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yalnız yaşayan hemşire, evinde ölü bulundu.
Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 58 yaşındaki hemşire Meral Uğur'dan haber alamayan arkadaşları, polise haber verdi.
Uğur'un Barış Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, kapı açılmayınca çilingir çağırdı.
Çilingir yarımı ile eve giren ekipler, Uğur'u yerde hareketsiz buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Uğur'un öldüğünü belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Uğur'un cesedi, otopsi için çalıştığı hastaneye gönderildi.
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