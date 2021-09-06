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Şehirlerarası toplu taşımada 'PCR testi zorunluluğu' başladı
Şehirlerarası toplu taşımada 'PCR testi zorunluluğu' başladı
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası toplu taşımada 'aşısı olmayana PCR testi zorunluluğu' başladı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T09:17+0300
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koronavirüs
türkiye
tren
seyahat
otobüs
kısıtlama
koronavirüs testi
pcr
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Şehirlerarası toplu taşıma araçlarına biniş öncesi aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi istenmesi uygulaması başladı.Kapıkule-Halkalı seferiyle yolculuk yapmak için Edirne Garı'na gelen yolculara gar girişinde güvenlik görevlilerince HES kodu üzerinden, kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapıldı.Sorguda şartları tutmayan kişiler gara alınmadı. Vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını belirtti.İstanbul'da yaşayan tıp fakültesi öğrencisi Nurbanu Demirtaş, "Tabii ki kontrollerden ben de çok memnunum, kontrol edildiğimizi bilmek istiyoruz. Sonuçta trene biniyoruz yanımda kimin olacağı belli değil. İlk önce kendimi sonra sevdiklerimi korumak için aşı olmam gerekiyor. Ben trene binmek için aşı olmadım. Önceden olmuştum zaten" diye konuştu.
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türkiye, tren, seyahat, otobüs, kısıtlama, koronavirüs testi, pcr, koronavirüs aşısı

Şehirlerarası toplu taşımada 'PCR testi zorunluluğu' başladı

09:17 06.09.2021
© AAŞehirlerarası toplu taşımada "PCR testi zorunluluğu" başladı
Şehirlerarası toplu taşımada PCR testi zorunluluğu başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© AA
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası toplu taşımada 'aşısı olmayana PCR testi zorunluluğu' başladı.
Şehirlerarası toplu taşıma araçlarına biniş öncesi aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi istenmesi uygulaması başladı.
Kapıkule-Halkalı seferiyle yolculuk yapmak için Edirne Garı'na gelen yolculara gar girişinde güvenlik görevlilerince HES kodu üzerinden, kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapıldı.
Sorguda şartları tutmayan kişiler gara alınmadı. Vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını belirtti.
İstanbul'da yaşayan tıp fakültesi öğrencisi Nurbanu Demirtaş, "Tabii ki kontrollerden ben de çok memnunum, kontrol edildiğimizi bilmek istiyoruz. Sonuçta trene biniyoruz yanımda kimin olacağı belli değil. İlk önce kendimi sonra sevdiklerimi korumak için aşı olmam gerekiyor. Ben trene binmek için aşı olmadım. Önceden olmuştum zaten" diye konuştu.
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