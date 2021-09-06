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https://tr.sputniknews.com/20210906/selvi-multeci-politikasi-degisiyor-1048644082.html
Selvi: Mülteci politikası değişiyor
Selvi: Mülteci politikası değişiyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin mülteci politikasının değişeceğini ileri sürdüğü yazısında AK Parti MYK toplantısında konuşulanlarla ilgili... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T09:41+0300
2021-09-06T09:41+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
afganistan
türkiye
cumhurbaşkanlığı
mülteci
politika
abdulkadir selvi
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin mülteci politikasının değişeceğini ileri sürdü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afgan mültecilerle ilgili bir soruya "Herkes şunu bilsin ki, Türkiye yol geçen hanı değildir" yanıtını verdiğini hatırlatan Selvi, bu noktada mülteciler konusunda bir politika değişikliği olduğunu sezdiğini söyledi."Ardından Erdoğan’ın, 'Türkiye, Avrupa’nın mülteci ambarı değildir' açıklaması gelince mülteciler konusunda yeni bir yaklaşım, yeni bir anlayış ve yeni bir göç politikasının hazırlanmakta olduğunu fark ettim" ifadesini kullanan Selvi, şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına ve AK Parti MYK toplantısında yaptığı konuşmaya bakınca, yabancı sığınmacılar konusunda iktidarın politika değişikliğine gittiği kanaatine ulaştım.Perşembe günü yapılan AK Parti MYK’da ekonomi ve göç konusunda bir sunum yapılıyor. Ama ondan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir açılış konuşması yapıyor. Erdoğan, muhalefetin, ‘Afganistan’dan 1.5 milyon göçmen geldiği’ iddiasının doğru olmadığını söylüyor. 'Türkiye’de şu anda 300 bin civarında Afganistanlı olduğunu biliyoruz' diyor.'Tamamını göndereceğiz'Erdoğan daha önce de bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştı. Bir sır değil. Ama asıl göç konulu sunumdan sonra MYK’da yapılan tartışmalar çok önemli. MYK’da mülteci sorunu üzerinden Afganistan’daki yeni yönetim konusu gündeme geliyor. Sadece Afgan mültecilerin geri gönderilebilmesi için dahi, Afganistan’da kurulacak olan hükümetle temas kurulması gerektiğinin altı çiziliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeni yönetim kabul ettiği takdirde Afganların tamamının gönderilmesinden' söz ediyor.Bu yeni ve önemli bir yaklaşım.'Suriyeli mültecileri de etkileyecek'Ben bunun sadece Afganlarla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Suriyeli mülteciler konusunda da yeni bir yaklaşım söz konusu. Ankara’da kayıtlı olmayan Suriyelerin gönderilmesi kararı yeni politikanın ilk adımını oluşturuyor."
https://tr.sputniknews.com/20210823/ak-parti-sozcusu-omer-celik-partisinin-mkyk-gundemine-iliskin-aciklamalarda-bulunuyor-1048260207.html
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recep tayyip erdoğan, afganistan, türkiye, cumhurbaşkanlığı, mülteci, politika, abdulkadir selvi

Selvi: Mülteci politikası değişiyor

09:41 06.09.2021
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin mülteci politikasının değişeceğini ileri sürdüğü yazısında AK Parti MYK toplantısında konuşulanlarla ilgili edindiği bilgiyi aktardı. Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeni yönetim kabul ettiği takdirde Afganların tamamının gönderilmesinden' söz ediyor" ifadesini kullandı.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin mülteci politikasının değişeceğini ileri sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afgan mültecilerle ilgili bir soruya "Herkes şunu bilsin ki, Türkiye yol geçen hanı değildir" yanıtını verdiğini hatırlatan Selvi, bu noktada mülteciler konusunda bir politika değişikliği olduğunu sezdiğini söyledi.
"Ardından Erdoğan’ın, 'Türkiye, Avrupa’nın mülteci ambarı değildir' açıklaması gelince mülteciler konusunda yeni bir yaklaşım, yeni bir anlayış ve yeni bir göç politikasının hazırlanmakta olduğunu fark ettim" ifadesini kullanan Selvi, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına ve AK Parti MYK toplantısında yaptığı konuşmaya bakınca, yabancı sığınmacılar konusunda iktidarın politika değişikliğine gittiği kanaatine ulaştım.
Perşembe günü yapılan AK Parti MYK’da ekonomi ve göç konusunda bir sunum yapılıyor. Ama ondan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir açılış konuşması yapıyor. Erdoğan, muhalefetin, ‘Afganistan’dan 1.5 milyon göçmen geldiği’ iddiasının doğru olmadığını söylüyor. 'Türkiye’de şu anda 300 bin civarında Afganistanlı olduğunu biliyoruz' diyor.

'Tamamını göndereceğiz'

Erdoğan daha önce de bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştı. Bir sır değil. Ama asıl göç konulu sunumdan sonra MYK’da yapılan tartışmalar çok önemli. MYK’da mülteci sorunu üzerinden Afganistan’daki yeni yönetim konusu gündeme geliyor. Sadece Afgan mültecilerin geri gönderilebilmesi için dahi, Afganistan’da kurulacak olan hükümetle temas kurulması gerektiğinin altı çiziliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeni yönetim kabul ettiği takdirde Afganların tamamının gönderilmesinden' söz ediyor.
Bu yeni ve önemli bir yaklaşım.

'Suriyeli mültecileri de etkileyecek'

Ben bunun sadece Afganlarla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Suriyeli mülteciler konusunda da yeni bir yaklaşım söz konusu. Ankara’da kayıtlı olmayan Suriyelerin gönderilmesi kararı yeni politikanın ilk adımını oluşturuyor."
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
TÜRKİYE
Ömer Çelik: Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak, bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur
23 Ağustos, 17:37
001000
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