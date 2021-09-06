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Şenol Güneş: 2 oyuncunun sıkıntısı var, yarın belli olacak
Şenol Güneş: 2 oyuncunun sıkıntısı var, yarın belli olacak
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda maçı öncesi 2 eksikleri olduğunu belirterek, "26 kişilik bir kadroya sahibiz, 23 kişilik kadro... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T20:53+0300
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yaşam
şenol güneş
türkiye
hollanda
dünya kupası
maç
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş ve milli futbolcu Cengiz Ünder, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.Güneş, Zeki Çelik'in adalesinde gerginlik olduğunu ve maçta oynayıp oynamayacağının yarın belli olacağını ifade ederek, "26 kişilik bir kadroya sahibiz, 23 kişilik kadro olacak. 2 oyuncunun sıkıntısı var, yarın belli olacak. Zeki Çelik ile ilgili olumsuzluklar var. Yırtık değil ama adalesinde gerginlik var" diye konuştu.Hollanda takımının savunmasında değişimler olduğunu kaydeden Güneş, "İlk maçta Hollanda'da defans pozisyonunda değişimler oldu, van Dijk ve Dumfries geri döndü. Disiplinli ve çalışkan bir takım, önde basmayı, pres yapmayı seven bir takım. İyi bir takımla oynayacağız." dedi.Hiçbir takıma ezilmediklerinin altını çizen Güneş, "Biz hiçbir takıma ezilmedik. Ne Hollanda'ya ne Norveç'e ne Karadağ'a ne de Letonya'ya." açıklamasını yaptı.
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şenol güneş, türkiye, hollanda, dünya kupası, maç

Şenol Güneş: 2 oyuncunun sıkıntısı var, yarın belli olacak

20:53 06.09.2021 (güncellendi: 20:58 06.09.2021)
© İHAŞenol Güneş
Şenol Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© İHA
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda maçı öncesi 2 eksikleri olduğunu belirterek, "26 kişilik bir kadroya sahibiz, 23 kişilik kadro olacak. 2 oyuncunun sıkıntısı var, yarın belli olacak. Zeki Çelik ile ilgili olumsuzluklar var. Yırtık değil ama adalesinde gerginlik var" dedi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş ve milli futbolcu Cengiz Ünder, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Güneş, Zeki Çelik'in adalesinde gerginlik olduğunu ve maçta oynayıp oynamayacağının yarın belli olacağını ifade ederek, "26 kişilik bir kadroya sahibiz, 23 kişilik kadro olacak. 2 oyuncunun sıkıntısı var, yarın belli olacak. Zeki Çelik ile ilgili olumsuzluklar var. Yırtık değil ama adalesinde gerginlik var" diye konuştu.
Hollanda takımının savunmasında değişimler olduğunu kaydeden Güneş, "İlk maçta Hollanda'da defans pozisyonunda değişimler oldu, van Dijk ve Dumfries geri döndü. Disiplinli ve çalışkan bir takım, önde basmayı, pres yapmayı seven bir takım. İyi bir takımla oynayacağız." dedi.
Hiçbir takıma ezilmediklerinin altını çizen Güneş, "Biz hiçbir takıma ezilmedik. Ne Hollanda'ya ne Norveç'e ne Karadağ'a ne de Letonya'ya." açıklamasını yaptı.
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